Gedizli Öğrenciler İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması'nda Dereceye Girdi

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki öğrenciler, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atarak il birinciliği ve ikinciliği kazandı.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un anısını yaşatmak ve İstiklal Marşı'nın anlamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Ortaokullar arası kategoride yarışmaya katılan Gediz Gökler Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, güçlü performansıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanarak il birincisi oldu. İlkokullar arası kategoride ise Gediz Dayınlar İlkokulu öğrencisi Ayşe Selen Şahin, başarılı bir performans sergileyerek il ikincisi olma başarısını elde etti.

Yarışmanın organizasyonunda emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar'a teşekkür edildi. Ayrıca dereceye giren öğrenciler, onları yetiştiren öğretmenler ve destekleyen okul yöneticileri tebrik edildi. - KÜTAHYA