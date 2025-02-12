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Gediz Nüfusu ve İllere Göre Dağılımı Açıklandı

Gediz Nüfusu ve İllere Göre Dağılımı Açıklandı
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TÜİK'in verilerine göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinin nüfusu 49 bin 246 olarak belirlenirken, Gediz dışında Türkiye'de yaşayan Gedizli nüfusu 42 bin 101 oldu. En fazla Gedizli nüfusu İzmir, Uşak ve Manisa'da yoğunlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinin nüfusu 49 bin 246 olarak belirlenirken, Gediz dışında Türkiye'nin farklı illerinde 42 bin 101 Gedizli yaşıyor.

Verilere göre, en fazla Gedizli nüfusa sahip iller İzmir 13 bin 51 kişi, Uşak 10 bin 185 kişi, Manisa 3 bin 796 kişi, İstanbul 3 bin 349 kişi, Bursa bin 395 kişi, Ankara bin 143 kişi, Eskişehir 896 kişi, Antalya 990 kişi, Aydın 739 kişi ve Kocaeli 637 kişi

Diğer illerde de hatırı sayılır bir Gedizli nüfus bulunuyor. Denizli'de 640, Balıkesir'de 590, Muğla'da 593, Tekirdağ'da 449 Gedizli yaşıyor. Türkiye'nin hemen her iline dağılmış olan Gedizliler, farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor ve memleketleriyle bağlarını korumaya devam ediyor. Gediz dışında yaşayan hemşerilerin en yoğun olduğu iller incelendiğinde, özellikle Ege Bölgesi'nde yoğunlaştıkları görülüyor. Bu durum, Gediz'den göç edenlerin ekseriyetle yakın illere yöneldiğini ortaya koyuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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