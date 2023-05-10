Gediz'de Togg heyecanı

KÜTAHYA - Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un Gemlik mavisi SUV modeli, Kütahya'nın Gediz ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Gediz'e getirilen yerli ve milli otomobil Togg önce AK Parti seçim bürosunun bulunduğu alana uğradı. Buradan belediye önüne gelen Togg vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle güçlükle Belediye binası önüne getirildi.

Yoğun ilgi gösterilen otomobille fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.

Togg'un Gediz'e gelmesinden mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Her zaman dediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan yapar diyoruz. Yerli ve milli olan aracımızı gururla tüm şehirlerimizde tanıtmaya devam ediyoruz. Duygulanmamak elde değil. Yapılan hizmetlerimizi görmezden gelen, yok etmek isteyen karşıda bir güruh var. Allah bunlara inşallah fırsat vermez. Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan ise "Çok şükür Togg aracımıza kavuştuk. Yerli ve milli aracımız bugün Gediz'de. Gedizli hemşerilerimizle buluştuk. Bu gururu hep birlikte o kadar büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. İmkan olsa da TCG Anadolu'yu burada gösterebilsek. Onu inşallah İzmir'de göreceğiz. İhalarımızı, Sihalarımızı TEKNOFEST'te gördük. İmkanımız dahilinde Togg'u bugün Gediz'e getirdik. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu fırsatı bize verdiği için İl Başkanımız Mustafa Önsay'a da teşekkür ediyorum. Togg'a ilçemizde yoğun bir ilgi var, yoğun bir teveccüh var. O yüzden tam saatinde burada olamadık. Ben daha çok gururlar yaşayacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Togg'un Gediz'e gelmesinden çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı İsmi Naz Kandemir, "Buna vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye yüzyılına çok güzel bir giriş yapacağız inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kadın kollarımızla birlikte Togg ile fotoğraflarımızı aldık. Çok mutluyuz gururluyuz. Gümbür gümbür geliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat boyunca belediye önünde kalan Togg otomobil bu sürede Gedizliler tarafından dikkatle incelendi.