Gediz'de Ömer Faruk Bostan ve zafer coşkusu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Gediz Açık Hava Sahnesinde Ankara oyun havalarının usta ismi Ömer Faruk Bostan sahne aldı.

Gediz'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, Ömer Faruk Bostan konseriyle vatandaşlar Ankara havası oynayarak, doyasıya eğlendi. Sahneye çıkan sanatçı Ömer Faruk Bostan geçtiğimiz yıl Gediz Tarhana Festivalinde sahne aldıktan sonra katıldığı tüm organizasyonlarda en eğlenceli, en tatlı, en güzel konserin Gediz'de gerçekleştirdiğini söyledi.

Konuşmanın ardından Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Bostan açık hava sahnesinde hem söyledi hem söyletti. Kimi zaman duygusal türkülerle dertlendirdi, kimi zaman da eğlendirdi. "Erik dalı gevrektir" parçasını, alanı dolduran Gedizlilerin katılımıyla okudu. Usta sanatçının seslendirdiği tüm parçalara Gedizliler eşlik etti.

Gedizlilerin eğlence dolu bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, sanatçı Ömer Faruk Bostan'a, ekibine ve Açık Hava Sahnesini dolduran vatandaşlara katılımları için teşekkür etti. Ayrıca sanatçı ve ekibine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak tarafından Gediz Tarhanası ve vazo takdim edildi.

Sanatçı Ömer Faruk Bostan konserinin sonlarına doğru şarkılarını vatandaşların arasına girerek söyledi bir taraftan da onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ömer Faruk Bostan'ın Açık Hava Sahnesinde gerçekleştirdiği konser sonrası Adnan Menderes Yaşam Parkında konserden çıkan vatandaşlar toplanarak ellerinde meşaleler ve bayraklarla Açık Hava Sahnesi önünden Gediz Belediyesi hizmet binasına kadar çalınan zafer marşları eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe Gediz Kaymakamı Hakan Alakan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Tüysüz, Mehmet Demirtaş ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Caddesi Belediye önünde sona eren yürüyüş sonrası Başkan Akçadurak, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akçadurak, "Atalarımızın büyük bir mücadele ile biz gelecek nesillere vatan yaptığı bu topraklarda, düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101.yılında başta Ulu önder Atatürk olmak üzere canını bu vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.