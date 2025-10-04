Haberler

Gediz'de Murat İçel için Veda Programı Düzenlendi

Gediz'de Murat İçel için Veda Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde iki yıl görev yapan Murat İçel için veda programı düzenlendi. İzmir'in Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İçel, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın, İçel'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yaklaşık iki yıl boyunca şube müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevlerini yürüten Murat İçel için veda programı düzenlendi.

İçel, İzmir'in Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanmasının ardından Gediz'deki mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen programa, kısa süre önce göreve başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Aydın'ın yanı sıra önceki dönem İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Şube Müdürleri Mustafa Tosunoğlu ve Yaşar Kandemir, birim şefleri, memurlar ve kurum personeli geniş katılım gösterdi.

Programda konuşan Aydın, İçel'e Gediz eğitimine verdiği değerli katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Müdür Aydın, Murat İçel'e Gediz'deki görevinin anısına plaket ve hediye takdim etti. - KÜTAHYA

