Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu Başladı

Aydın Valiliği ile ADÜ iş birliğinde, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin koordinasyonunda düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu", 13 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde başladı.

Sempozyum Kurulu adına konuşan Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran, "Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu"nun, Aydın'ın kültürel, tarihi ve bilimsel değerlerini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almak açısından önemli bir girişim olduğunu belirtti. Doç. Dr. Haykıran, sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen Aydın Valiliğine, ADÜ yönetimine, enstitü müdürlüklerine ve akademik ekibe teşekkür ederek programın tüm katılımcılar için verimli ve ufuk açıcı geçmesi temennisinde bulundu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent konuşmasında, Aydın'ın tarih boyunca kültür, ilim ve medeniyetin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak "Tarih ve uygarlığın izlerini asırlardır özenle muhafaza eden Aydın, antik kentleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Üniversitemiz, kuruluşundan bu yana şehrimizin tarihine, kültürüne ve üretim süreçlerine yönelik pek çok bilimsel çalışmaya imza atmıştır. Aydın Valiliğimizin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte, yirmi farklı üniversiteden 120 araştırmacı üç gün boyunca üç ayrı salonda 95'in üzerinde bildiri sunacaktır. Bu verimli bilimsel ortamın, Aydın'ın geçmişini daha iyi anlamamıza ve geleceğine daha sağlam bir vizyonla yön verebilmemize katkı sağlamasını temenni ediyor; sempozyumun ilimize, Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat ise konuşmasında, şehirlerin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını, her birinin bir ruhu ve hafızası bulunduğunu ifade ederek, "Aydın, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış; kültürüyle, bereketli topraklarıyla ve medeniyet mirasıyla insanlık tarihinin seçkin şehirlerinden biridir. Milli Mücadele döneminde sergilediği direnişle vatan sevgisinin sembolü haline gelen Aydın, bugün de tarım, ticaret ve turizm alanlarındaki potansiyeliyle ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam etmektedir. Bu sempozyum, geçmişin değerlerini bilimsel bir zeminde ele alarak geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koyacak; şehrimizin kültürel belleğine ve akademik birikimine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Sempozyumun ilk oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Şeker üstlenirken, Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran "Aydın Tarihi ve Tarih Çalışmalarına Toplu Bir Bakış", Prof. Dr. Kemal Benlioğlu "Aydın'da Tarımın Gelişimine Bir Bakış" ve Prof. Dr. Osman Eralp Çolakoğlu "Aydın'da Turizm" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyum kapsamında Aydın'a özgü ürünlerin tanıtıldığı stantlar da katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinliğin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent, sempozyuma katkı sunan Çineli Hanımeli Börek ve Mantı Evi, Aydiyar Zeytinyağları ile Aydın Dünya Efeleri Yörük Türkmen Federasyonu tarafından açılan stantları ziyaret ederek firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Üç ayrı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Aydın Sempozyumu", 13-15 Kasım 2025 tarihleri arasında devam edecek.

Aydın'ın geçmişinden bugüne uzanan kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik birikimini bilimsel açıdan ele almayı amaçlayan sempozyumun açılışına; Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Kemal Ramazan Haykıran ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Hacıyusufoğlu, enstitü müdürleri, fakülte dekanları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.