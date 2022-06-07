Gebze'de 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması düzenlendi - Haberler

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Gebze'de 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gebze'de 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması düzenlendi

Gebze Liseler Arası 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gebze Liseler Arası 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Liseler Arası 40 Hadis Ezbere Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler belli oldu. Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okul müdürleri, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışmanın 1'incisi Yusuf Altıntaş, 2'ncisi Mehmet Akgül, 3'üncüsü ise Fatmanur Duran olarak belirlendi. Gençlere ödülünü takdim eden Zinnur Büyükgöz, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri kutladı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Zinnur Büyükgöz Hisarcık Gebze Yerel Haberler

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