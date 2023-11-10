Gazzelilere vefa için Hüsn-i Hat Sergisi

İsrail'in kanlı saldırıları sonucu zor günler geçiren Gazzelilere vefa için İstanbul'da, Hattat Mahmut Şahin Kudüs Yed-i Beyza Yiğitlik Meydanı Hüsn-i Hat Sergisi düzenlenecek.

Asrın İşadamları Derneği'nin (ASRİAD) 11 Kasım 2023 Cumartesi günü Yeşilköy Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenleyeceği 3. Olağan Genel Kurulu, Kudüs Yed-i Beyza Yiğitlik Meydanı'nın vefa sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide ünlü hattat Mahmut Şahin'in Ta'lik, Celi Ta'lik, Kufi, Rik'a ve Celi Şikeste Ta'lik yazı nevilerinde kaleme aldığı ve öznesi Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze ve Filistin olan 20 eseri bulunuyor. Sergiden elde edilecek gelirin tamamı Kızılay üzerinden Gazze'ye gönderilecek. 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katılacak.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

Hattat Mahmut Şahi sergiyle ilgili, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir! İnancından kaynaklanan büyük bir sorumluluk anlayışı ile iş hayatında var olmak, örgütlü bir yapı oluşturmak ve sorumluluğunun gereğini hakkıyla yerine getirmek düşüncesinde olan insanların teşebbüsü ile kulan ASRİAD'ın genel kurulu vesilesiyle Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize borçlarımızı ödeyeceğiz. Bizimkisi borç ödemek. Bizim bilançomuz sürekli borç yazıyor. Nerede bir mazlum varsa sanat diliyle, hüsn-i hattın müşfik lisanıyla kendilerine el uzatmak, yanında, yakınında olmak gibi bir sorumluluk şuuru içerisindeyiz. Bu sergi vesilesiyle de Filistinli kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsa merhem olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi.

"İnsan vasfını taşıyan herkes Gazze'deki katliamı durdurmak için bir şeyler yapmakla mükellef"

İsrail'in dünyanın gözleri önünde katliamlarıyla Gazze'de 35 gündür tarihin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini belirten serginin küratörü, sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören, insan vasfını taşıyan herkesin Gazze'deki katliamı durdurmak için bir şeyler yapmakla mükellef olduğunu söyledi. Gören konuşmasına şöyle devam etti: "Eli kanlı İsrail, Gazze'yi denizden, karadan, havadan sürekli bombalıyor. Tam bir sivil katliamı yaşanıyor. Küratör İbrahim Ethem Gören: Katil İsrail'in daha ne yapmasını bekliyorsunuz. Miladi takvimin yaprakları 2023 yılını gösterirken ABD destekli İsrail'in ölüm teknolojileri İslam şehri Gazze'deki anneleri, çocukları, bebekleri öldürüyor. Heyhat! Filistin'de, Gazze'de kötülük var. Cinayet var. Katliam var. Soykırım var. Müslümanların ilk kıblesine tecavüz var! Kötülüklerin en büyüğü var. Katil İsrail'in daha ne yapmasını bekliyorsunuz. Gazze'de kıtal var, katliam var; kadın, çoluk, çocuk, sivil kıyımı var. 35 gündür ambargo altındaki Gazze'de sağlık sistemi çöktü. Hastaneler bombalandı. Yüzlerce hasta ile birlikte onlarca doktor da şehit edildi. Gazze'de ayakta kalan az sayıdaki hastanelerinin jeneratöre, yakıta, acil cerrahi müdahale ekipmanına, ilaca, seruma, tıbbi cihazlara ihtiyacı var. Kardeşlerimizin maddi desteğe ve her türlü insani gereksinim malzemesine ihtiyaçları var. Doktorlar elektriği olmayan Gazze'deki hastanelerde ancak hayati tehlikesi bulunan yaralılara müdahale edebiliyor. Kelimeler, Gazze'deki insanlık dramını tarif etmekten aciz kalmış durumda. Filistinli Müslümanlara, Gazzelilere ve 'imdat' diyen herkese borcumuz var. Filistinli kardeşlerimizin şefkate, gönül dilimizden uzatacağımız bir yed-i beyzaya ihtiyacı var. Cenab-ı Hakk, Musa Aleyhisselam'a, kavmine peygamberliğini ispat etmesi için 'yed-i beyza/beyaz el' mucizesini ihsan etmişti. Şimdi sıra sizde. Gazzelilerin yiğitliğimize ihtiyacı var. Biz de kirlenmiş ellerimizi gönül iklimimize daldırarak meydana çıkalım. Ellerimizi Anadolu coğrafyasından uçuça ekleyerek Filistin semalarında biiznillah 'yed-i beyza' oluşturalım." - İSTANBUL