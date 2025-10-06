Gazze için 'Sessiz Çığlık Zinciri'

SAMSUN (İHA) – Samsun'da AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" yürüyüşü ile İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçuna dikkat çekildi.

AK Parti Samsun Kadın Kolları'nın, Gazze İçin Sessiz Çığlık temasıyla organize ettiği sessiz çığlıktan oluşan insan zinciri İlkadım ilçesinde bulunan Öğretmenevi önünden başladı. Burada el ele tutuşan kadınlar sessiz bir şekilde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Filistin Bayrakları ve pankartlarla sessiz bir şekilde yürüyen kadınlara vatandaşlar da destek verdi.

Gazze'nin sessiz çığlığına dikkat çekmek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Tuğce Dağdemir Muslu, "Bugün kadınlar olarak, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek için meydanlardayız. 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir. Bu zincir, öksüz ve yetim bırakılan çocukların yanı sıra insanlığını kaybetmeyen tüm insanlığın zinciridir. 'Çocuklarımın doyacağını bilsem, bir torba un için ölüme razı olurum' diye Gazzeli annelerin sesini dünyaya duyurmak için buradayız. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, 'Kalbiniz nerede?' Bugün tüm kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliklerimiz ile buradayız. Bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız unvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgili. Bu mesele insanlık meselesidir. Slogan atmayarak vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en büyük çığlığı olacaktır. Bu nedenle herkes sessiz çığlık zincirine davet ediyoruz" dedi.

"Emperyalizmin siyonizm ayağı mağlup edildi, vicdanlarda da mahkum edildi"

Filistin'de işlenen insanlık suçlarına karşı herkesi duyarlı olmaya davet eden AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Türkiye bu süreçte hep Filistin ve Gazze halkının yanında oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Filistin halkının özgürlüğü için elimizden geleni yapıyoruz. Orada abluka da bir ölçüde kırıldı. Büyük bir acı ve hüzün yaşanması bir tarafa orada ortaya çıkan mesele, emperyalizmin oradaki siyonizm ayağı mağlup edildi, vicdanlarda da mahkum edildi. Kadın kollarımız tüm illerde bugün güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. El ele tutuşan kadınlar, sessiz zincir eşliğinde Filistin'deki kardeşlerimize destek verdiler. Bu gösteriyi yapan duyarlı insanların tamamına şükranlarımızı bildiriyoruz" diye konuştu.

Sessiz çığlık, basın açıklamasının ardından diğer vatandaşların da destek vermesiyle sona erdi. - SAMSUN