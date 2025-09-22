Gazze için Duygusal Sergi: 'Gazze'nin Sessizliğinde Yankılanan Çocuk Adımları'

Osmaniye'de Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla "Gazze'nin Sessizliğinde Yankılanan Çocuk Adımları" adlı sergi düzenlendi.

Osmaniye Millet Bahçesinde açılan sergiye katılan vatandaşlar, evlerinden getirdikleri ayakkabı ve patikleri, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazılı olduğu dövizlerin yanına bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden masum çocuklar için farkındalık oluşturulması hedeflendi. Katılımcılar, serginin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, Gazze'de yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Gazze'de öldürülen çocukların sessiz çığlıklarına ses olmak için böyle bir sergi açtıklarını söyleyen Mehmet Ateş, "Osmaniye'de Filistin'de ve Gazze'de ölen çocukları anmak için oradaki farkındalığı orada yaşanan acıyı insanlara fark ettirmek için farklı bir eylem yapalım istedik. Eylemimiz Filistin'de ölen her bir çocuk için bir ayakkabıyla görsel bir sunum yaparak insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Sumud gemileri şu an da Gazze'ye doğru ilerlemekte oradaki kardeşlerimize de destek amaçlı bu eylemi yapmaktayız. Katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinliğe destek veren çocuklar ise, "Oradaki kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız bu zulme sessiz kalmayacağız" dedi. - OSMANİYE