Gazze'de kara ve denizden yardım girişimlerine destek yürüyüşü

Gazze Şeridi'nde meslek sendikalarının öncülüğünde düzenlenen dayanışma yürüyüşünde, kara yoluyla ilerleyen "Küresel Kara Yardım Konvoyu" ile deniz yoluyla Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek verildi. Göstericiler, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Gazze Şeridi'nde devam eden insani kriz ve İsrail ablukası nedeniyle bölgede yaşam şartları her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Uluslararası yardım girişimlerine yönelik destek çağrıları artarken, ablukanın sona erdirilmesine yönelik insani çabalar da sürüyor. Bu kapsamda Avrupa ve Türkiye limanlarından yola çıkan gemilerle oluşturulan Küresel Sumud Filosu ile Kuzey Afrika üzerinden Gazze sınırına ulaşmayı hedefleyen yüzlerce tırdan oluşan Küresel Kara Yardım Konvoyu dikkatle izleniyor. Gazze Şeridi'nde yolculuklarına devam eden bu iki girişime destek için meslek sendikalarının öncülüğünde dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Haidar Abdel Shafi Kavşağı'nda başlayan yürüyüşe sağlık çalışanları, sivil savunma ekipleri, mühendisler, öğretmenler ve çeşitli meslek sendikalarının temsilcileri katıldı. Göstericiler, yürüyüşte Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Direniş Filosu"na katılan ülkelerin bayraklarını taşıdı.

"Tarih, özgür insanların duruşunu hatırlayacak"

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Sendikaları Federasyonu Sözcüsü Khalil Al-Daqran, yürüyüşte yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmayı amaçlayan tüm insani çabaları takdir ettiklerini söyledi. Federasyonun "Direniş Filosu"ndaki dayanışma aktivistlerine yönelik İsrail saldırılarını kınadığını belirten Khalil Al-Daqran, bunları "organize korsanlık ve İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara eklenen yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. "Tarih, Gazze Şeridi'nin kuşatma altındaki halkına yönelik insani görevini yok saymayı reddeden özgür insanların duruşunu hatırlayacak" ifadelerini kullanan Al-Daqran, uluslararası kuruluşlar ve küresel topluma, "devam eden İsrail saldırıları nedeniyle benzeri görülmemiş bir çöküş ile karşı karşıya olan sağlık sektörünü kurtarma" çağrısında bulundu.

Gazze'deki Mühendisler Sendikası Başkan Yardımcısı Saeb Abdelmalek ise, "Buradaki insanlar, tüm risklere rağmen Direniş Filosu aracılığıyla Gazze'ye doğru yola çıkan dünyanın özgür insanlarını selamlamak için bir araya geldi" dedi.

İsrail ordusu, pazartesi günü Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere müdahale ederek, 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı