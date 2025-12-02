Haberler

Gazze'de 54 çift savaşın gölgesinde dünya evine girdi

Gazze'de 54 çift savaşın gölgesinde dünya evine girdi
Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde 54 çift, İsrail'in saldırılarına rağmen hayatlarına devam etme kararlılıklarını gösterdi. Tören, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 54. Birlik Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen toplu nikah töreni ile 54 çift savaşın gölgesinde dünya evine girdi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in ihlallerine rağmen devam eden ateşkes ile hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Han Yunus'taki Hamad Residential City'de enkazlar arasında düzenlenen toplu nikah töreni ile 54 çift savaşın gölgesinde dünya evine girdi. Tören, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 54. Birlik Günü vesilesiyle BAE'nin İsrail saldırıları nedeniyle Filistin halkı için başlattığı insani yardım operasyonu olan Cesur Şövalye Operasyonu 3 (Operation Gallant Knight 3) kapsamında düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende, dans gösterisi yapıldı.

Cesur Şövalye Operasyonu 3 Başkanı Ali Al Shehhi, " Gazze'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin 54. Birlik Günü'nü kutlamak için 54 damadın düğününü kutluyoruz" ifadelerini kullanarak, bu törenin BAE ve Filistin halkları arasındaki köklü bağı yansıttığını ve kararlılık mesajı taşıdığını belirtti. Al Shehhi, " Gazze, büyük acılar çekmiş olmasına rağmen, yıkıntılardan sevincin doğabileceğini kanıtlamaya devam eden bir şehir" dedi.

Al Shehhi, "Bu kutlama, Gazze halkının zorlu koşullara rağmen hayata ve umuda sarılma kararlılığını somutlaştırıyor. Gazze hak ettiği canlı ve güvenli bir yer haline gelene kadar, BAE'nin mutluluk çabalarına destek olacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
