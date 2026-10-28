Gazze'de balıkçılar 1973'te batan geminin enkazından çıkardıkları çimentoyu satıyor

İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle inşaat malzemelerine erişmekte zorlanan Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar, 1973'te batan bir geminin enkazından sertleşmiş çimento bloklarını çıkararak, evlerin onarımında kullanılmak üzere satıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım, evlerini onarmaya çalışan Filistinlileri alışılmadık yöntemlere yöneltiyor. İnşaat malzemelerinin kıtlığı ve geçim kaynaklarının giderek azalması, bölge halkını denizin altında kalan malzemeleri bile değerlendirmeye zorluyor. İsrail ablukasındaki bölgede balıkçılar, 1973'te batan Satya adlı geminin enkazından sertleşmiş çimento bloklarını çıkararak, evlerin onarımında kullanılmak üzere satıyor.

"Su altında bir dakika kalıyorum, sertleşmiş çimentoyu parçalıyorum"

Balıkçı Yusuf Al-Sayed, İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda bölge sakininin geçim kaynakları ve sahip oldukları her şeyin yok olduğunu belirterek, "Ne kadar zor olsa da denizden çimento çıkarmaktan başka seçeneğimiz yok. Mesleğimiz balıkçılık ancak İsrail ablukası nedeniyle işimizi yapamıyor, özgürce balık tutamıyoruz. İsrail hücumbotları ateş açıyor ve bizi kıyıya yakın mesafelerde balık tutmaya zorluyor" dedi.

Al-Sayed, batık gemiden sertleşmiş çimento çıkarma fikrinin başlangıçta planlanmadığını, sürecin bir balık avı sırasında yapılan tesadüfi bir keşifle başladığını anlattı. Balık aramak için gemi enkazının yakınında dalış yapan bir balıkçının çimento bloğuyla karşılaştığını belirten Al-Sayed, balıkçının çıkardığı bloğu kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek amacıyla bir mühendise götürdüğünü aktardı. Mühendisin sertleşmiş çimento bloklarının yeniden işlenerek kullanılabileceğini belirtmesi üzerine balıkçıların enkazdan daha fazla malzeme çıkarmak için bölgeye dönmeye başladığını kaydeden Gazzeli balıkçı, "Su altında bir dakika kalıyorum. Bu süre içinde sertleşmiş çimentoyu parçalıyorum. Ardından nefes almak için yüzeye çıkıyor, sonra yeniden dalıyorum" diye konuştu. Al-Sayed, bu işi yaparken ayağından ve başından olmak üzere iki kez yaralandığını belirtti.

Yusuf Al-Sayed, içinde bulundukları durumu, "Savaş sahip olduğumuz her şeyi yok etti ve artık balıkçı olarak mesleğimizi yapamıyoruz. Bu nedenle bu zor şartlar altında bir gelir kaynağı elde edebilmek için bu yorucu işi yapmak zorunda kalıyoruz" ifadeleriyle anlattı.

Çimento blokları alternatif bir kaynak olarak satışa sunuluyor

Denizden çıkarılan çimento blokları, evlerin onarımında kullanılmak üzere toplanıp yeniden işleniyor. Deniz suyunda onlarca yıl kalan malzemenin özgün özellikleri önemli ölçüde değişmiş olsa da inşaat malzemelerinin ciddi biçimde kıt olduğu Gazze'de bu bloklar alternatif bir kaynak olarak satışa sunuluyor. Ancak sertleşmiş çimento bloklarının yeniden kullanılabilmesi için teknik değerlendirmeden geçirilmesi ve uygun işlemlere tabi tutulması gerekiyor. Kullanıma uygunluğu, elde edilen malzemenin özelliklerine ve kullanım amacına bağlı olarak değişiyor. Gerekli mühendislik testleri yapılmadan bu malzemenin taşıyıcı yapı elemanlarında güvenle kullanılabileceği varsayılamıyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım sonucunda bölgede 61 milyon ton moloz oluştuğunu tahmin ediyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası'nın ortak değerlendirmesine göre, bölgenin yeniden inşası için önümüzdeki 10 yılda 71,4 milyar dolara ihtiyaç duyulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı