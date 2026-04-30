Gazze'de 64 sanatçı savaşın acı izlerini eserlerine taşıdı

Filistinli 64 sanatçı, Gazze Şeridi'nde düzenlenen sergide İsrail saldırılarının yol açtığı acı, yıkım ve kayıpları eserleriyle gözler önüne serdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırıları, bölgede ağır bir insani krize ve geniş çaplı yıkıma yol açtı. İki yılı aşkın süredir devam eden saldırılar, bölgede sivil kayıplara, zorunlu göçlere neden olurken, derin bir toplumsal travma da bıraktı. Yaşananlar, bölge halkının yaşamını her yönüyle etkiledi. Filistinli 64 sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların acı izlerini eserlerine taşıdı. Bureij Mülteci Kampı'nda yıkımın arasında dar bir alanda düzenlenen "Hayatta Kalmanın Geride Bıraktıkları" sergisinde sanatçılar, yaşanan acı, yıkım ve kayıpları eserleriyle gözler önüne serdi.

"Savaşın bittiğini söylüyoruz ama gerçekte bitmedi"

İki eseriyle sergiye katılan sanatçı Raghd al-Badrasawi, bir tablosunun, elleri kaplayan külü tasvir ettiğini ve bunun enkaz altından kurtulmaya ve yıkımdan kaçmaya çalışan insanları simgelediğini söyledi. Mor rengi üzüntü ve ıstırabı ifade etmek için kullandığını belirten al-Badrasawi, ellerin ise savaşın acısından ayağa kalkmaya çalışan bir halkı temsil ettiğini ifade etti. Ateşkesten sonra yaptığı ikinci tablosuyla da zincire vurulmuş bir barış güvercinini ve kurtulmaya çalışan bağlı bir eli tasvir eden Al-Badrasawi, bu çalışmanın ateşkese rağmen ülkenin hala savaşın pençesinde olduğu gerçeğini aktardığını söyledi. Raghd al-Badrasawi, "Savaşın bittiğini söylüyoruz ama gerçekte bitmedi. Öldürmeler devam ediyor ve hala acı ve keder hissediyoruz" ifadelerini kullanarak, sanatın, Filistin halkının yaşadığı acıları dünyaya aktarmanın bir yolu olduğunu söyledi.

Gazze'deki çocukların acılarına odaklanan üç eserle sergiye katılan Iman Kilab, "Bir Rüyanın Kalıntıları" eseriyle "enkaz arasında bebeğini bulan ve sert gerçekliğin ortasında kırılgan bir umut duygusuna tutunan bir kızı tasvir ettiğini" ifade etti. Kilab açıklamasında, çocuğun bakışlarının derin bir kederi yansıttığını ve savaşın izleriyle çevrili olduğunu kaydetti.

"Dünün Bilmediği Bir Yarın" isimli eserini de açıklayan Iman Kilab, "Bir zamanlar doktor olmayı hayal eden ancak savaşla bu hayali yıkılan bir kızın hikayesini anlatıyor. Yıkımın ortasında durmasına rağmen kendisini bir doktor olarak hayal ediyor; bu da izleyiciye bir gün hayalinin gerçekleşebileceği izlenimini veriyor" şekline konuştu.

Kilab, Üçüncü eseri "Hayat Ellerimde" hakkında ise enkaz arasında bir çiçek bulan ve onu başka bir yerde dikmek üzere alan bir çocuğu resmettiğini söyleyerek, bunun Filistinlilerin yaşadıkları her şeye rağmen hayata tutunma kararlılığını simgelediğini aktardı.

Sergi, Gazze'nin hikayesinin bitmediğini ve tüm hayatta kalma çabalarına rağmen acının sürdüğünü dünyaya haykıran görsel bir çığlık olarak akıllara kazındı.

İsrail saldırılarında 72 bin 599 sivil hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 bin 599 sivil hayatını kaybetti, 172 bin 411 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıl 10 Ekim'den Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen sürdürdüğü saldırılarda

İsrail, süregelen abluka ve günlük bombardımanlarla saldırılarını sürdürdü; bunun sonucunda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 823 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 308 kişi yaralandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı