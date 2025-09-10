Gazipaşa SYDV, 240 Haneye Hizmet Ulaştırdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Birimi, 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ilçeye bağlı 47 mahallede 240 haneye ulaşarak toplam 480 hizmet gerçekleştirdi.

Özellikle yaşlı, hasta ve engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ev temizliğinden kişisel bakıma kadar birçok temel ihtiyaç karşılandı. Kırsal bölgelerde yalnız yaşayan vatandaşlara öncelik verilen hizmetlerle, yaşam kalitesinin artırılması hedeflendi.

SYDV ekipleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri temizlenirken, kişisel bakımlarına dair temel ve zaruri ihtiyaçları da karşılandı. Hizmetlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanarak, çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Konuya ilişkin SYDV'den yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespit edilen yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği ile kişisel bakımlarına yönelik temel ihtiyaçları karşılanmıştır. Gazipaşa SYDV olarak yaşlılarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" denildi. - ANTALYA