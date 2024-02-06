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Gazipaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Depremde Vefat Eden Vatandaşlar İçin Lokma Dağıttı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü nedeniyle depremde vefat eden vatandaşların anısına lokma dağıttı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü nedeniyle depremde vefat eden vatandaşların anısına lokma dağıttı.

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkenin dört bir yerinde anma törenleri düzenlenerek dualar edildi. Gazipaşa'da düzenlenen anma programları kapsamında; Gazipaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve misafirlere yönelik 'asrın felaketi' olan 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümü olması nedeniyle; depremde vefat eden vatandaşların anısına lokma ikramı yaptı. Okul bahçesinde yapılan ikram programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül ve Müftülük Vaizi Ayşe Koç da eşlik ederek ikramda bulundu.

"Unutmadık, unutmayacağız"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, "6 Şubat 2023'de meydana gelen asrın felaketi depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ile anıyoruz ve hayırları için lokma ikramında bulunan öğrencilerimize eşlik ederek katkı sağladı. 6 Şubat tarihini unutmadık, unutmayacağız. Bir daha böyle bir faciayı yaşamamak en büyük temennimizdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrardan anıyor ve dualarımızdan eksik etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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