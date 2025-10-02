Gazipaşa Kaymakamı Dünya Yaşlılar Günü'nde Kore Gazisini Ziyaret Etti

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kore Gazisi Veli Çelik (95) ve Sultan Çelik'i (70) evlerinde ziyaret ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Kaymakam Korkutata, ziyarette yaşlıların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Büyüklerimizin bizlere bıraktığı değerler geleceğe ışık tutmaktadır. Onların her zaman yanındayız" dedi.

Devletin her daim yaşlıların ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Korkutata'ya ziyaretlerde Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Emre Şahiner ve Gazi Soner Kaplan da eşlik etti.

Türkiye genelinde her yıl 1 Ekim'de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü, yaşlıların toplumsal hayattaki değerini hatırlatmayı amaçlıyor. - ANTALYA