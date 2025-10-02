Haberler

Gazipaşa Kaymakamı Dünya Yaşlılar Günü'nde Kore Gazisini Ziyaret Etti

Gazipaşa Kaymakamı Dünya Yaşlılar Günü'nde Kore Gazisini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Kore Gazisi Veli Çelik ve eşi Sultan Çelik'i ziyaret ederek sağlık ve huzur temennisinde bulundu. Kaymakam, yaşlıların toplumsal önemine dikkat çekerek devletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kore Gazisi Veli Çelik (95) ve Sultan Çelik'i (70) evlerinde ziyaret ederek sağlık ve huzur dileklerini iletti.

Kaymakam Korkutata, ziyarette yaşlıların toplum için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Büyüklerimizin bizlere bıraktığı değerler geleceğe ışık tutmaktadır. Onların her zaman yanındayız" dedi.

Devletin her daim yaşlıların ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Korkutata'ya ziyaretlerde Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Rıza Büyükakça, Gazipaşa Askerlik Şubesi Başkanı Emre Şahiner ve Gazi Soner Kaplan da eşlik etti.

Türkiye genelinde her yıl 1 Ekim'de kutlanan Dünya Yaşlılar Günü, yaşlıların toplumsal hayattaki değerini hatırlatmayı amaçlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Jandarmanın telefonuyla hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor

Jandarma aradı, hayatı altüst oldu! Emekli maaşını bile çekemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.