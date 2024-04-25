Gazipaşa'dan Alanya ve Antalya'ya 3 Ton Sebze Bağışı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çeşitli nedenlerle değerlendirilemeyen ve elde kalan sebzeler, israf yerine bağışlanmaya devam ediyor. Bu hafta ise Alanya ve Antalya'ya bağışlanan 3 ton sebzenin nakliyesi gerçekleştirildi.

Gazipaşa Sebze Hali'nde çeşitli nedenlerle değerlendirilemeyen ve elde kalan sebzeler, israfı önlemek amacıyla üreticiler tarafından bağışlanıyor. Üretim yapan çiftçiler, topladıkları sebzelerin ellerinde kalması nedeniyle israf ederek dere kenarlarına dökmek yerine bağışta bulundular. Toplam 3 ton ürün, Çınar Derneği ve Gazipaşa İlçe Müftülüğü organizasyonunda paketlenip nakliyesi yapılarak Alanya Müftülüğü ile Antalya İl Müftülüğü 'ne bağlı tüm yatılı Kur'an kurslarındaki öğrencilere ikram edilmek üzere Alanya'ya ve Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA