Gazipaşa'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Kaçan Sürücü Aranıyor

Gazipaşa'da 'U' dönüşü yapıp motosikletle çarpışan aracın sürücüsü kaçtı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, saat 23: 30 sıralarında Gazipaşa'nın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz istikametinden çarşı yönüne doğru seyir halinde olan 71 AD 703 plakalı motosiklet, Fidanlık Caddesi kavşağında U dönüşü yapan bir otomobilin çarpması sonucu devrildi. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet E. K. yaralandı.

Kazaya karışan otomobile ait 07 CCU 207 plakası olay yerinde düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.