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Gazipaşa'da Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi

Gazipaşa'da Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı Düzenlendi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 Şubat Depremi Anma Programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlk/Ortaokulu'nda düzenlenen afet farkındalık eğitimi ve tatbikatında, öğrencilere afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Yetkililer, toplumun afetlere karşı bilinçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 6 Şubat Depremi Anma Programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlk/Ortaokulu'nda Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı düzenlendi. Etkinlikte, afet anlarında doğru adımların hayati önemi vurgulandı.

Gazipaşa'da, 6 Şubat 2023 Depremi Anma Programı Etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlk/Ortaokulu'nda Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı düzenlendi. Etkinliğe Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve okul yönetimi de katılarak, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte uygulamalı eğitimleri yerinde inceledi. AFAD ve AKUB üyesi personellerin düzenlediği programda, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemi vurgulandı.

Tatbikat sırasında öğrencilere, afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, güvenli alanlara nasıl ulaşılacağı ve tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Kaymakam Korkutata, afet anlarında doğru adımlar atmanın hayati önem taşıdığını belirterek, bu tür eğitimlerin toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesi açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

Program kapsamında yapılan tatbikatta, öğrenciler gerçek bir afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleyerek öğrendi. Kaymakam Korkutata, afet farkındalığının artırılması için bu tür tatbikatların düzenli olarak devam edeceğini belirterek, toplumun her kesiminin afetlere karşı bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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