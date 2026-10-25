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Gazipaşa'da 65-80 yaş aralığındaki vatandaşlar sanat ve oyun etkinliğinde buluştu

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Gazipaşa'da 65-80 yaş aralığındaki vatandaşlar sanat ve oyun etkinliğinde buluştu
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Gazipaşa'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kırsal mahallelerde yaşayan 65-80 yaş aralığındaki vatandaşlara sanat atölyesi, bowling ve yemek etkinliği düzenledi. Programla yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımı ve aktif bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan 65-80 yaş aralığındaki vatandaşlar, sanat atölyesinden bowling etkinliğine uzanan programda keyifli bir gün geçirdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kırsal mahallelerde yaşayan 65-80 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik sosyal etkinlik programı düzenlendi. Programda yaşlı vatandaşlar sanat, oyun ve yemek etkinlikleriyle bir araya gelerek sosyal hayata katılım fırsatı buldu.

Sonbaharın renklerini tuvale yansıttılar

Program, Neslihan Gülsever'in yürüttüğü sanat atölyesiyle başladı. Atölyeye katılan vatandaşlar, sonbaharın renklerinden ilham alarak kendi tablolarını hazırladı. Birlikte üretmenin ve sanatla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan katılımcılar, hem el becerilerini ortaya koydu hem de günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı.

Bowling ve oyunlarla eğlendiler

Sanat atölyesinin ardından Bowlingo Oyun Salonu'na geçen katılımcılar, çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Rekabetin ve dostluğun bir arada yaşandığı etkinlikte kahkahalar ve neşeli anlar öne çıktı. Program, yaşlı vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi ve aktif katılımlarını desteklemeyi amaçladı. Etkinliğin son bölümünde yemek programında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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