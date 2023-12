Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve heyeti, Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Mersin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa'nın Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, bir dizi temaslarda bulunmak için geldikleri Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Heyeti Mersin'de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Seçer, "KKTC ve oradaki soydaşlarımız bizim vazgeçilmezimiz. Oradaki gelişmeler ve soydaşlarımızın durumu her zaman bizim kalbimizde, gönlümüzde ve aklımızda. KKTC'nin özellikle uluslararası arenada verdiği bağımsızlık mücadelesi yakın gözlemimizde ve her zaman da sizlerin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde KKTC'nin uluslararası arenadaki mücadelesi partiler üstü bir meseledir. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, Kıbrıs'taki Türk halkının bağımsız bir devlet olma konusundaki haklı mücadelesinde her zaman yanında olan bir anlayış içerisindedir" dedi.

"Başarılı çalışmalar sürdürdüğünüzü görmek beni mutlu etti"

Gazimağusa ile Mersin'in kardeş belediyeler olduğunun vurgusunu yapan Başkan Seçer, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Gazimağusa'ya gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlattı. Görevinde henüz 1 yılını doldurmayan Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay'a da tekrar başarı dileklerinde bulunan Seçer, Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri ile birlikte güzel bir 4 yıl geçirmesini temenni etti. Seçer, "Yeni bir ekip olmanıza rağmen başarılı çalışmalar sürdürdüğünüzü görmek beni mutlu etti. Asıl mutlu eden de o görüşmemizde samimi olarak benden, yani kardeş belediye başkanından, 'Gazimağusa'ya daha iyi ne yapabiliriz? Lütfen bu konuda sizin deneyimlerinizden yararlanmak istiyoruz' talebiniz benim için çok değerli ve çok önemli" diye konuştu.

" Mersin'de gördüğünüz çalışmalardan yararlanmanız için gerekli katkıyı yapacağız"

Kardeş belediye olmanın alet, ekipman ve araç desteği konularının çok ötesinde olduğunu kaydeden Seçer, "Gazimağusa'ya ziyaretimizde, sizin yol yapımı, altyapı imalatı ve su yönetimi gibi birçok konuda bizimle bilgi alışverişinde bulunmanızın gerekliliğini konuştuk. Bunlar önemli değerlendirmelerdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten sosyal hizmetler konusunda ve sosyal belediyecilik denildiği zaman akla gelen belediyelerin başında geliyor. Bu deneyimlerimizden yararlanmanız son derece önemliydi. Mersin'de gördüğünüz olumlu çalışmalardan sizlerin de yararlanması için biz gerekli katkıyı yapacağız. Sizleri çok seviyoruz, çok sayıyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin'e yapılanlar hayal ettiklerimizin çok üstünde ve çok güzel"

Mersin'e yapılan hizmetleri oldukça güzel bulduğunu kaydeden Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin'de misafirperverlikle ağırlandıklarını vurguladı. Uluçay, "Gördüklerimizden çok mutlu olduk. Mersin'e yapılanlar hayal ettiklerimizin çok üstünde ve çok güzel. Sizler Mersin'i çok özel bir şehir haline getiriyorsunuz. Bu yaptığınız güzel çalışmaları biz de kendimize örnek olarak, KKTC'de ikinci büyük şehrimiz olan Gazimağusa'da sizlerle iş birliği halinde, çalışmaları benzer bir vizyonla yürütmek istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bizim için hem protokolde hem de gönlümüzde kardeş şehrimiz" dedi.

Gazimağusa heyeti tarafından Başkan Seçer'e Kıbrıs'taki geleneksel kapı figürünün kadın kooperatifi tarafından hazırlanan tablosu hediye edilirken, Başkan Seçer de heyete, Mersin'e özgü değerlerin figürlerinin yer aldığı küçük heykel objeler ile iğne oyası ve 'Pegasus' figürlü tablo hediye etti. - MERSİN