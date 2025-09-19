Gaziler Günü Töreninde Gazi Menteş Rahatsızlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende aniden rahatsızlanan Gazi Cemal Menteş hastaneye kaldırıldı.

Tatvan'da Gaziler Günü dolayısıyla kaymakamlık binası önünde düzenlenen tören; çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören esnasında aniden rahatsızlanarak yere yığılan Gazi Menteş'e alanda hazır bulunan sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti. O sırada törende bulunan Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de olayı fark eder etmez protokol sırasından ayrıldı. Demirer, sedyenin hazırlanmasının ardından sağlık görevlilerine yardım ederek Gazi Menteş'i bizzat sedyeyle ambulansa kadar taşıdı.

Kaymakam Demirer, Menteş'in ambulansa alınmasının ardından uzun süre araç yanında kalarak sağlık ekibinden bilgi aldı. Gazi Cemal Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Tören, kısa süreli aranın ardından devam etti. Katılımcılar, hem gazilere olan minnettarlıklarını yineledi hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. - BİTLİS