Gaziemir'de 100. Yıl Balosu

Gaziemir Belediyesi'nin, düzenlediği 100. Yıl Cumhuriyet Balosu'nda konuşan Başkan Halil Arda, "Son nefesimize kadar Atamızın mirasına sahip çıkacağız. Yaşasın 100. yaşımız. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Balosu düzenledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda'nın ev sahipliğinde düzenlenen baloya KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve eşi Yusuf İnanıroğlu, Karadağ Fahri Konsolosu Cüneyt Bosnalıer, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve eşi Özge Kurnaz, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay İlker Başgöz, Hava Ulaştırma Albay Tayfun Kökten, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.

Balo, Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda'nın vals gösteriyle başladı. Balonun açılış konuşmasını yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda şunları söyledi:

"100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları mücadelelerinin sonucunda bağımsızlık ve laiklik ilkeleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Türk halkı, cumhuriyet sayesinde özgürlük ve eşitlik kavramlarıyla tanışmış oldu. Cumhuriyet, temel hak ve özgürlükleri garanti altına alarak hem milli birlik ve beraberliğimizi korumuş hem de cumhuriyet rejimini her bir yurttaşın koruması gereken bir unsura dönüştürmüştür. İşte bu nedenlerden dolayı Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i gençlere armağan etmiş, onlara koruma ve kollama görevi vererek gençleri yetiştiren bizlere ve gençlere büyük sorumluluk vermiştir. Cumhuriyeti korumak ve kollamak hem bizler hem de gençler için namus ve bayrak meselesidir. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, O'nun izinden, açtığı yoldan yürümeye nice yüz yıllar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Son nefesimize kadar Atamızın mirasına sahip çıkacağız. Yaşasın 100. yaşımız. Yaşasın Cumhuriyet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

YÜZÜNCÜ YIL SANAT MERKEZİ YOLA ÇIKIYOR

"Gaziemir'de cumhuriyetimizin temel taşlarını güçlendirmek için kültür ve sanat faaliyetlerine önem veriyoruz" diyen Başkan Arda, yakın zamanda temelini atacakları Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi hakkında da bilgi verdi. Başkan Arda, "Gaziemir'de 100 yıllık genç ve dinamik Cumhuriyetimize yakışacak, onun temel taşlarını gelecek nesillere aktaracak Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi'ni sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi de bir sanat eseri olacak bu merkez İzmir'in en önemli simgelerinden olacaktır. Merkezimiz, uçaktan bakanların meraklanacağı, şehre girerken insanların gözünü alamayacağı, akışkan mimari formu ile cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakalayacak olan 100. Yıl Sanat Merkezi, Gaziemir'e ve İzmir'e çok yakışacak" diye konuştu.

"CUMHURİYET PAYİDAR KALACAKTIR"

Baloda konuşan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ise şunları söyledi:

"Bir çınar düşünün kökü toprağın altında çok derinlere uzanan. Dalları ile koca bir ulusa gölge olan ve yüz yıllık gövdesiyle dosta güven, yan gözle bakana korku veren. İşte cumhuriyetimiz. Kökleri şanlı tarihimiz, gövdesi asil ulusumuz, heybetli duruşuyla evimiz, yuvamız, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, geleceğimiz. Bu topraklarda çağ açıp, çağ kapatan ataların torunları olarak yaşamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu toprakları vatan kılmak için en büyük bedeli ödeyen aziz şehitlerimizi ve bağımsızlığı kazanmamıza önderlik eden Büyük Önderimiz, Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana egemenliği kayıtsız şartsız halkın iradesine teslim etmiş, halktan aldığı güç ile büyümüş, milletimizin kalbine nakş olmuştur. Büyük önderimiz Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir.' Derken ne demek istediğini bugün çevremizdeki ülkelere baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Yüz yıllık çınarın gölgesi altında bu topraklarda ilimde, bilimde, sanatta, sporda öncü olmak bizim atalarımıza borcumuzdur. Bize cumhuriyeti korumayı miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bayrağa kanıyla rengini veren aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllara, nice bin yıllar payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyorum."

Balo, pasta kesiminin ardından katılımcıların İzmir Marşı ve Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısının okunmasıyla son buldu.