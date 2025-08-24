Gaziantep'te Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Gaziantep'te İsrail'in saldırıları ile insani felaketin yaşandığı Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkati çekmek için düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı. Gaziantep Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından düzenlenen basın açıklaması için vatandaşlar akşam namazında Fatih Camii'nde bir araya geldi. Kılınan akşam namazının ardından vatandaşlar, kortej eşliğinde Demirkardeşler Camii'ne kadar slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca tekbir getirilirken, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

Cami önünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda STK'lar adına basın açıklamasını Kemal Altunbaş okudu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların sadece Gazze'nin değil, tüm insanlık ailesinin ortak meselesi olduğunu belirten Altunbaş, "İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları en barbarca yöntemlerle devam etmektedir. Gazze harabeye dönüştürülmüş ve insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Siyonist işgal rejiminin Gazze soykırımında en az 65 bin kardeşimiz şehid olmuştur. Çocuk, kadın, yaşlı, yardım gönüllüleri, sivil savunma ekipleri ve sağlık çalışanları acımasızca katledilmektedir. Siyonist rejimin savaş suçlarını dünyaya duyuran basın mensupları katledilmiş, soykırımın üstü kapatılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte 238 gazeteci şehid olmuştur. Sınır kapılarının kapandığı günden bu yana Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşmektedir. İşgal rejimi açlığı soykırım silahı olarak kullanmaktadır. İşgal rejiminin sözde yardım noktaları birer katliam noktalarına dönüşmüştür. Yardım noktalarında şehit sayısı 2 bini, yaralı sayısı 18 bini geçmiştir. Gazze'de 22 aydır silahların, bombaların katledemediği insanları işgal rejimi açlık, kıtlık, ilaçsızlık ve susuzlukla yok etmektedir. Açlıktan dolayı her gün çocuk, kadın ve siviller şehid olmaktadır. Gazze'de son bir aydır insani kriz hayal edilemeyecek duruma gelmiştir. Yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 110'u çocuk olmak üzere en az 251 masum insan şehid olmuştur. Gazze'de yaklaşık 2 milyondan fazla kardeşimiz, yüksek derecede akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya bırakılmıştır. 600 bine yakın kardeşimiz aşırı açlıktan ölüme yol açabilecek hastalıklara yakalanmıştır. 320 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenme yüzünden tedaviye muhtaç hale gelmiştir. Bu çocuklar bir doğal afetin kurbanı değil. Onlar aç bırakılıyor, bombalanıyor ve yerinden ediliyor. Gazze'de bebek maması ve besin takviyeleri tamamen tükendi. İşgal rejiminin soykırım ve aç bırakma vahşetinden dolayı 100 binden fazla bebek ve çocuk toplu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Açlığı soykırım silahı olarak kullanan işgal rejiminin sebep olduğu katliamlar artık sayıların ötesine geçmiştir. Gazze'de yaşanan dram, istatistiklerle ölçülemeyecek kadar büyük. Çünkü bu sadece rakamların değil, insanlığın imtihanı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Program yapılan duanın ardından sona erdi. - GAZİANTEP