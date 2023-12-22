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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'nu ziyaret etti

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu ile bir araya geldi. Vali Çeber, deprem bölgesinde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve desteklerini belirtti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu ile bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vali yardımcısı Murat Akyüz, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu'nu (MÜZSAN) ziyaret etti. Vali Çeber ile beraberindeki heyet, MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ile bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem bölgesinde yürütülen projeler hakkında MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Oonurlu'dan bilgi aldı. Onurlu da deprem bölgesinde 17 Şubat 2023 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projeler gerçekleştirildiğini, bu projeler kapsamında depremzede müzisyen ve sanatçılara maddi destek sağlandığını ve aynı zamanda enkaz altında enstrümanı kaybeden müzisyenlere enstrüman temin edildiğini belirtti. Onurlu, Kültür ve Sanat etkinlikleri projesi kapsamında da 11 ilde toplamda 329 müzisyen istihdam edilerek ekonomik destek sağlandığını belirtti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, deprem bölgesinde yürütülen proje ve çalışmalar konusunda MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu'ya teşekkür ederek her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirtti.

Vali Çeber, bundan sonra yürütülecek olan projeler ve çalışmalar için de Onurlu'ya başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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