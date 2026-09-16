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Gaziantep’teki son kendir ustası 67 yıldır mesleğini aşkla sürdürüyor

Gaziantep’teki son kendir ustası 67 yıldır mesleğini aşkla sürdürüyor
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Gaziantep’te nemli mağaralarda, el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendir üretimi yapan 76 yaşındaki Mehmet Ali Macık, ilerleyen yaşına rağmen babasından miras kalan mesleğini aşkla sürdürüyor.

Gaziantep'te nemli mağaralarda, el yapımı ahşap tezgahlarda yüzlerce yıllık gelenekle kendir üretimi yapan 76 yaşındaki Mehmet Ali Macık, ilerleyen yaşına rağmen babasından miras kalan mesleğini aşkla sürdürüyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Ali Macık, kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan kendircilik mesleğini 67 yıldır severek yapıyor. Mesleği babasından öğrenen Macık, kendir iplerini üretmeye başladığı mağarada zor şartlara rağmen üretimini sürdürüyor. Nemli mağaranın içerisinde ahşaptan yapılan ve "çıkrık" adı verilen tezgahların başına geçen Macık, el emeğiyle kendir iplerini hazırlıyor. Üretilen ipler ise file, hamak ve balık ağı yapımının yanı sıra çeşitli malzemelerin bağlanmasında kullanılıyor. Mesleğin giderek yok olduğunu belirten Macık, babasından öğrendiği mesleği gelecek nesillere aktarmak ve yüzlerce yıllık geleneğin tamamen kaybolmasını önlemek için üretmeye devam ediyor.

"67 yıldır mesleğimi severek devam ettiriyorum"

Mesleğini severek yaptığını anlatan kendir ustası Mehmet Ali Macık, "Ben kendircilik mesleğini 67 yıldır yapıyorum. Çocukken başladım. Şu an 76 yaşındayım. Mesleğimi hala severek devam ettirmekteyim. Bu iplikler, genelde tütün ipi, köşker ipi, hamal ipi gibi her türlü yerde kullanılır. Bunun yanında bir de hayvanları bağlamak için kendir yapıyoruz. İşimi mağarada sürdürüyorum. Burayı tercih etmemdeki sebep, nemli olmasıdır. Böyle olunca iplik daha düzgün ve daha kaliteli olarak üretiliyor" dedi.

"Mesleğin son ustasıyım"

Kendircilik mesleğinin son ustası olduğunu ve teknolojiye direndiğini belirten Macık, "Mesleğin son ustasıyım. Bu mesleği benden başka yapan kalmadı. Benden sonra yok olmasını istemediğim kendirciliği öğretmek istiyorum fakat öğrenmek isteyen kimse yok. Günümüzde teknoloji de gelişti. Makineler aracılığıyla üretim arttı. Biz burada 30 kilogram iplik üretiyorsak onlar makinelerde 200-300 kilogram çıkarıyor. Bundan dolayı herkes makineye döndü. Ama ben teknolojiye direnerek bu işi kendi isteğimle yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ürettiği iplikleri esnaf aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderdiğini söyleyen Macık, "Burada ürettiğim iplikleri, Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan Almacı Pazarı'ndaki esnafa götürüyorum. Onlar da Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşterilere satıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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