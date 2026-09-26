Gaziantep'te yüzde 90 görme engeli olan üç kardeş üniversiteyi kazandı

Gaziantep'te yaşayan ve yüzde 90 oranında görme engeli bulunan üç kardeş, tüm zorluklara rağmen eğitim hayatlarındaki azimleriyle üniversiteyi kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Gaziantep'te yaşayan Veli ve Emine Akçin çiftinin doğuştan görme engelli üç kızı, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için karşılaştıkları zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmedi. 2025 yılından itibaren Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim almaya başlayan Türkan, Sibel ve Hamide Akçin kardeşler, burada E-KPSS ve YKS hazırlık kurslarının yanı sıra Braille alfabesi ve Kur'an-ı Kerim eğitimlerine katıldı. Kardeşlerden 20 yaşındaki Hamide Akçin, YKS sınavına girerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Bölümü'nü kazandı. Türkan ve Sibel ise Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazanarak ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Üç kardeş, eğitim hayatlarında karşılaştıkları engellere rağmen üniversite hayallerine ulaşırken, eğitimlerini başarıyla sürdürerek gelecekte kendi alanlarında meslek sahibi olmayı hedefliyor.

"Hocamız teşvik etti, bizde bu güne kadar geldik ve başardık"

8 yıl önce okulda tanıştığı öğretmeninin teşvik etmesi üzerine okumaya karar verdiğini söyleyen Türkan Akçin, "34 yaşındayım. 25 yaşına kadar okuma yazma bilmiyordum. Kesinlikle hiçbir şekilde okula gitmedim. 25 yaşıma geldiğimde okuma yazma, Braille öğrendim. Daha sonra açıktan ilkokul, ortaokul ve liseyi okudum. Bu yılda YKS sınavına girdim ve açık öğretimden Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandım. Şimdi de ek tercihimin sonuçlarını bekliyorum. Bana destek olan Engelsiz Kariyer Merkezindeki hocalarıma teşekkür ederim. Sürekli yanımda oldular. Bana destek verdiler. Bundan 8 yıl önce bir hocam okumama vesile oldu. Bana sizde okuyabilirsiniz, yapabilirsiniz dedi. Biz de bu güne kadar geldik ve başardık. Sabah 09.30'da eğitimimiz başlıyordu sonrasında akşam 3'te bitiyordu. Kursa giderken bize servis desteği verdiler. Sıkıntı yaşamadık" dedi.

"Şuan da artık üniversite öğrencisiyim"

Örgün eğitim olarak kazandığı üniversitenin heyecanını yaşayan Hamide Akçin, "İlkokul ve ortaokulu GAP Görme Engelliler Ortaokulunda okudum. Lisem ise Sekizşubat Anadolu Lisesi'ydi. Ben derslerimi sosyal mecralardan videolar aracılığıyla, önemli gördüğüm yerleri not alarak çalışıyordum. Okuldaki hocamın vasıtasıyla bu merkezle tanıştım. Bu kursta bize en başta Kur-an kursu açıldı. O alanda kendimi geliştirdim. Ondan sonra E-KPSS kursu açıldı. Bu kursta bize düzenli ulaşım desteği, yemek desteği gibi kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimiz tüm ihtiyacımız olan destekler verildi. YKS'ye girdim kazandım. Şuan da artık üniversite öğrencisiyim. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandım. Allah'ın izniyle pazar günü yola çıkıyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Çok mutluyum"

Sibel Akçin ise, "Ben daha önce hiç okula gitmedim. 2016 yılında Kur-an kursu açıldı. Ona gittim ve kendimi geliştirdim. Ardından Engelsiz Kariyer Merkezi ile tanıştım. Burada aldığım eğitimler sonucu, YKS'ye girerek Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünü kazandım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı