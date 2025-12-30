Haberler

Gaziantep'te tır ve kamyonların şehir merkezine girişi kısıtlandı

Gaziantep'te tır ve kamyonların şehir merkezine girişi kısıtlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların şehir merkezine girişini kısıtlayarak trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. 30 Aralık'ta saat 24.00 itibarıyla şehir merkezine girişler yasaklanacak.

Gaziantep Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tedbirler aldığını duyurdu. 30 Aralık saat 24.00 itibarıyla tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyoldan Batı Gişeleri'ni kullanarak şehre giriş yapan tır ve kamyonların, saat 24.00'ten itibaren şehir merkezine alınmayacağı belirtildi. Bu araçların Acarsan Uygulama Noktası'ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi'ne yönlendirileceği, yalnızca GATEM'e meyve ve sebze taşıyan araçların geçişine izin verileceği ifade edildi.

Valilik ayrıca, tır ve kamyonların Kuzey Gişeleri'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne, Doğu Gişeleri'nden GATEM'e ve 5. Organize Sanayi Kavşağı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ne girişlerine müsaade edileceğini duyurdu.

Öte yandan, Osmaniye-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinden şehre yapılacak girişlerin de otoyola yönlendirileceği bildirildi. Belirlenen güzergahlar dışında kalan tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Gaziantep Valiliği, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti