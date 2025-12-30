Gaziantep'te tır ve kamyonların şehir merkezine girişi kısıtlandı

Gaziantep Valiliği, kentte beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla önemli tedbirler aldığını duyurdu. 30 Aralık saat 24.00 itibarıyla tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kısıtlama getirilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyoldan Batı Gişeleri'ni kullanarak şehre giriş yapan tır ve kamyonların, saat 24.00'ten itibaren şehir merkezine alınmayacağı belirtildi. Bu araçların Acarsan Uygulama Noktası'ndan 25 Aralık Sanayi Sitesi'ne yönlendirileceği, yalnızca GATEM'e meyve ve sebze taşıyan araçların geçişine izin verileceği ifade edildi.

Valilik ayrıca, tır ve kamyonların Kuzey Gişeleri'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne, Doğu Gişeleri'nden GATEM'e ve 5. Organize Sanayi Kavşağı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ne girişlerine müsaade edileceğini duyurdu.

Öte yandan, Osmaniye-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu üzerinden şehre yapılacak girişlerin de otoyola yönlendirileceği bildirildi. Belirlenen güzergahlar dışında kalan tır ve kamyonların şehir merkezine girişlerine kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Gaziantep Valiliği, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını belirterek, kamuoyuna saygıyla duyurdu. - GAZİANTEP