Gaziantep'te Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı

Gaziantep'te Ramazan ayı, ilk teravih namazıyla birlikte büyük bir coşkuyla karşılandı. Camilere akın eden vatandaşlar, çocuklar ve kadınların yoğun katılımıyla manevi bir atmosferde ibadet etti.

Gaziantep'te on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde ve Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de büyük bir heyecanla kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Kentin bütün camileri, teravih namazı için gelen vatandaşlarla doldu. Camiyi dolduran vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın sevincini birlikte yaşadı. İlk teravih için camilere gelen vatandaşlar arasında kadın ve çocukların çokluğu dikkat çekti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar, başta Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ile kentteki diğer camilere akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın eden vatandaşlar, yatsı namazının ardından ilk teravih namazını eda etti. Camilerdeki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında çocuklar da yer aldı.

Namaz öncesi camiye gelen vatandaşlar için vaaz veren cami imam hatipleri, Ramazan ayının önemi ve orucun faziletine değindi. Vatandaşlar ise Ramazan ayının önemine vurgu yapılan vaazı dinledi. Verilen vaazdan sonra ilk teravih namazını kılmanın huzuru içinde olduklarını belirten vatandaşlar, Ramazan ayının İslam ümmetine, insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
