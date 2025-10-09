Gaziantep'te kanserli hücreler yapay zekayla tespit ediliyor

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin merkezi laboratuvarında kurulan yapay zeka destekli hematoloji analiz cihazları sayesinde kanserli hücreler erken tespit ediliyor.

2023 yılının ekim ayında hizmete açılan 1875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, hizmete alındığı günden beri Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak halka hizmet veriyor. Erken teşhis edildiğinde ölümcül sonuçları azalan bir hastalık olan kanserin tanı ve tedavi sürecinde yapay zeka destekli teknolojiler önemli bir rol oynuyor. Sağlık hizmetlerinde öncü adımların atıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin laboratuvarında dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan yapay zeka destekli DH-8000 modüler hematoloji analiz hattı hizmete alındı.

Kan, kemik iliği ve lenf sistemi hastalıklarında erken tanı imkanı

Sağlık alanında "Laboratuvar 4.0" olarak adlandırılan modern dönemin güçlü bir yansıması niteliğini taşıyan cihazlar kan, kemik iliği ve lenf sistemi hastalıklarında erken tanı imkanı sunuyor. Yapay zeka destekli modüler hematoloji analiz cihazlarının kullanıldığı laboratuvarda günlük 60 bin test yapılıyor. 30 dakikada sonuç veren ve anormal hücreleri tespit ettiğinde doktorları uyaran cihazlar sayesinde kanserli hücrelerde erken tespit ediliyor. Tanı süreçlerine de büyük kolaylık sağlayan sistem sayesinde hızlı sonuç ve erken teşhis imkanı elde ediliyor.

Saatte 800 test kapasitesine sahip

Saatte 800 test kapasitesine sahip yeni cihazlar, kan, kemik iliği ve lenf sistemi hastalıklarında hem tanı hem de tedavi süreçlerinde doktorlara destek oluyor. Yapay zeka destekli hücre tanıma ve görüntüleme özellikleri sayesinde testlerin doğruluğu artarken, sonuçlara da çok daha hızlı ulaşılıyor. Sistem yalnızca hız değil, aynı zamanda güvenilirlik ve klinik katkı da sunuyor. Elde edilen veriler klinisyenlere akıllı öneriler sağlayarak hasta yönetiminde de kritik bir rol üstleniyor. Uzman hekimlerle birlikte 40 kişinin görev yaptığı laboratuvarda kişiselleştirilmiş tanı için çok hassas analizler gerçekleştiriliyor ve sitometrisi sayesinde on binlerce hücre tek tek değerlendirilerek hastalık riski kısa sürede tespit edilebiliyor.

"Bölgede her hangi bir hastanede yer almayan hizmetleri de veriyoruz"

Gaziantep Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı ve Bölüm İdari Sorumlusu Doktor Yunus Gören, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinde öncü bir adım atarak dünyada ve Türkiye'de ilk kez yapay zeka destekli hematoloji analiz hattını hizmete aldığını bildirdi. Doktorlara hem tanı hem tedavi süreçlerinde destek olan sistemin detayları ile ilgili bilgi veren Gören, "Laboratuvarımız hastane açıldığı günden bu yana sadece Gaziantep'e değil bölgeye de hizmet veren, günde 50-60 bin bandında çok çeşitli ve özellikli testlerin çalışıldığı çok devasa bir laboratuvar. Gaziantep Şehir Hastanesi bin 875 yataklı bir hastanedir. Çok sayıda yan dal uzmanımızla nitelikli işlem yapılan bir hastanedir. Bundan dolayı laboratuvarının geri planda kalması olamaz. Laboratuvarımızda çok sayıda ve çok çeşitli testler üzerinde çalışılıyor. Laboratuvarımızda rutin biyokimya ve hormon tetkiklerinin yanı sıra çeşitli vücut numuneleri de yapılabilmektedir. Yapılan testlerle bölgede her hangi bir hastanede yer almayan hizmetleri de veriyoruz" dedi.

"Birçok hastalığın tespiti mümkün hale geliyor"

Kan hücrelerinde hastalık tespitine yönelik çalışmaların önemli olduğunu belirten Gören, "Yapay zeka destekli modüler hematoloji analiz hattı hastanemizdeki laboratuvarda hizmete alındı. Çok büyük veri ve akıllı sistemler artık laboratuvarların merkezine yerleşmiş durumdadır. Laboratuvarda kurduğumuz bu sitemde kan sayımı, analizi yapılıyor. Kan hücreleri mikroskobik olarak inceleniyor. Kan hücrelerini, sayılarını, boyutlarını, yapılarını ve hatta şekillerini tespit edebilen bu test sayesinde birçok hastalığın tespiti mümkün hale geliyor. Daha sonrasında yapay zeka destekli mikroskobik değerlendirmelerle de cihaz eşliğinde kan hücreleri ayrıştırılıyor. Kan hücrelerinin içerisinde eğer kanserli bir hücre, kanda bulunmaması gereken hücre ve kemik iliğinde yer alan hücrelerde tehlikeli durum varsa bizi uyarıyor" diye konuştu.

"Bölge için sağlık hizmetlerinde örnek bir adım"

Yapay zekanın, büyük veri ve akıllı sistemler laboratuvarların merkezine yerleştiğini belirten Gören, "Modüler hematoloji analiz hattı, yapay zeka destekli hücre tanıma ve görüntüleme özellikleriyle testlerin doğruluğunu artırmakta, sonuçların çok daha hızlı ulaşmasını sağlamaktadır. Bu sistem yalnızca hız değil, güvenilirlik ve klinik katkı da sunmaktadır. Elde edilen sonuçlar, klinisyenlere akıllı öneriler sağlayarak hasta yönetiminde kritik bir rol üstlenmektedir. Laboratuvar bin 875 yataklı dev bir hastane kompleksine hizmet veren günde 60 bin test çalışılan modern ve son teknoloji ile donatılmış bir laboratuvar. Bugün laboratuvarlarımız kişiselleştirilmiş tanı için çok hassas analizler yapabiliyor. Örneğin akım sitometrisi sayesinde bir hastanın kan örneğinde onbinlerce hücre tek tek inceleniyor ve bu hücreler arasından kanserli olanlar saniyeler içinde tespit edilip ayıklanabiliyor. Modern laboratuvar tekniklerini yapay zeka ve veri analitiğiyle birleştirerek bu dönüşüme öncülük etmektedir. Bu yenilik yalnızca Gaziantep için değil, tüm bölge için sağlık hizmetlerinde örnek bir adım olmuştur" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP