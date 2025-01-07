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Gaziantep'te İşitme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim Öğreniyor

Gaziantep'te İşitme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim Öğreniyor
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Gaziantep'te açılan İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'na katılan 15 kadın kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Eğitmenlerinin desteğiyle sessiz dünyalarını aydınlatan bu kadınlar, dini bilgiler de edinirken, toplumda bir örnek teşkil ediyorlar.

Gaziantep'te işitme engelli 15 kadın kursiyer işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor.

İl Müftülüğü bünyesinde açılan İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda eğitim gören 15 kadın kursiyer, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Kursiyerler aynı zamanda temel dini bilgileri de öğreniyor. İşitme engelli kadınlar, kendilerine yönelik açılan kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor ve sessiz dünyalarını Kur'an-ı Kerim ile aydınlatıyor. Eğitmen Kifayet Ateş tarafından verilen derslerle birçok işitme engelli kadın Kur'an-ı Kerim'e geçerek okumaya başladı. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner de, Ulu Camii'nde açtıkları kursta işitme engelli kursiyerlerin Kur'an-ı Kerim'i okumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu kursta kursiyerlerimiz bize aslında kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, Allah Resulünün o örnekliğini öğrenmeye hiçbir engelin olmayacağını en güzel bir şekilde gösteriyorlar" dedi.

"Hocalarımızın gayretleri takdire şayandır"

2016 yılından itibaren işitme engellilere yönelik açtıkları kursta onlarca kursiyeri mezun ettiklerini dile getiren Arslaner, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu yarışmalarda bölge birincisi olan kursiyerlerimiz oldu. Umre ödüllü yarışmalarda başarılı olup umreye giden öğrencilerimiz oldu. İşitme engellilere yönelik eğitim vermek için özel eğitim almış hocalarımızın gayretleri takdire şayandır" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye hiçbir engel yoktur"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmede hiçbir mazeretin bulunmadığını ve bu konuda bütün imkanların seferber edildiğini ifade eden Arslaner, "Bu kursumuz çok özel bir Kur'an Kursu'muz. Şahinbey Müftülüğümüze bağlı işitme engelliler için açılan kursumuz. Bizler müftülük olarak gerek görme engellilere yönelik hafızlık eğitimi noktasında gerekse işitme engellilere yönelik ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda eğitim öğretim programları uyguluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumun her kesimine hitap eden bir kurumdur. Bu ihtiyacı hissetti ve gerek ilçemizde gerek ilimizde gerekse de ülkemizin değişik bölgelerinde işitme engelli bireyleri de ihmal etmediler. İşitme engelli bireylere yönelik Kur'an kursları açtı. Bizler bunu görünce çok mutlu oluyoruz. Kerim kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye hiçbir şeyin engel olmadığını, bu kurstaki kardeşlerimizin gayretini ve çabasını açıkçası görüyoruz" diye konuştu.

Kursa katılanlar da Kur'an-ı Kerim'i öğrendikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, İl Müftülüğüne ve hocalarına teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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