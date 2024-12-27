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Gaziantep'te Fotoğraf Yarışmalarının Kazananları Açıklandı

Gaziantep'te Fotoğraf Yarışmalarının Kazananları Açıklandı
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Gaziantep Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' ve 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışmalarında dereceler belirlendi. 98 fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Gaziantep'te Hasat Mevsimi" ile bu sene ilki gerçekleştirilen "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışmalarının merakla beklenen sonuçları açıklandı. Gaziantep'in eşsiz kültürel dokusu ve hasat zenginliklerini sanatseverlerle buluşturan her iki yarışmaya 28 farklı ilden 98 fotoğraf sanatçısı 539 eserle katılım sağladı.

Gaziantep'in tarım zenginliklerini ve geleneksel hasat yöntemlerini yansıtan "Gaziantep'te Hasat Mevsim" fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü Gaziantep'ten Kureyş Göçmen, ikincilik ödülünü Gaziantep'ten Barış Kartpak, üçüncülük ödülünü ise yine Gaziantep'ten İhsan Üçtaş kazandı.

Yarışmanın hasat mevsimi kategorisine gönderilen 304 eser jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilerek sonuçlar belirlendi. Bu sene ilki düzenlenen Gaziantep'in tarihi dokusunu, el sanatlarını ve kültürel zenginliklerini objektiflere taşıyan "Kadim Şehir Gaziantep" fotoğraf yarışması da Türkiye genelinden fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini gördü.

Yarışmada Giresun'dan Erhan Aydın birincilik ödülüne layık görülürken, Niğde'den Fatih Yılmaz ikincilik ödülünü, Mersin'den Ali Tuzcu ise üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

235 eserin değerlendirmeye alındığı bu kategoride katılımcılar, Gaziantep'in hem tarihi hem de kültürel mirasını farklı bakış açılarıyla ortaya koydu. Yarışmalarda ayrıca, Erhan Aydın, Fikriye Er, Metin Burak Kınacılar, Kureyş Göçmen, Cemal Siyah, Ali Tuzcu, Yılmaz Topçu, Said Nuri, Mehmet Akif Parlak, Emrullah Akgün, Ufuk Turpcan ve Hanifi Koç'un eserleri ise sergilemeye değer görüldü.

Jüri değerlendirmesi ve sergileme

Her iki yarışmanın sonuçları, seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucu belirlendi. Dört aşamada yapılan değerlendirmelerde jüri üyeliklerini Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Uygur, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Şimşek, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Ümit Doğan ve Görsel Sanat Yönetmeni Burçin Erden Dündar yaptı.

Fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların ödülleri ve sergilemeye hak kazanan eser sahiplerinin başarı plaketleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle takdim edilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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