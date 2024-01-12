Gaziantep'te Engelliler Daire Başkanı Görevini Başarıyla Yürütüyor

Gaziantep'te doğuştan görme engelli Yusuf Çelebi, Türkiye Sakatlar Konfederasyon Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı görevlerini başarıyla yürütüyor. Çelebi, Türkiye'de ilk engelli daire başkanı olmanın yanı sıra engelliler için birçok projeye imza atarak farkındalık oluşturuyor.

Çelebi, engellilerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirterek, Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok hizmet sunuyor. Engelliler için evde bakım, evde eğitim, evde rehabilitasyon, engelli araçları, engelli istihdamı, engelli sporları, engelli kültür ve sanat etkinlikleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

"Ben kendimi şanslı görüyorum"

Yaşadığı zorluklara rağmen kendini şanslı hissettiğini belirten Çelebi, "Ben aslında biraz da kendimi şanslı görüyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine Bakanımız Fatma Şahin, belediye başkanı olunca yerele doğru yapmak istediğini ve kendisinin yürürlüğe koyması gerektiğini düşünerek diğer yandan Gaziantep'in de pilot bölgesi olması gerektiğini düşüncesiyle Gaziantep Büyükşehir belediyesinde 2014 tarihinde Engelliler Daire Başkanlığını kurdu ve ilimizde herkese ne lazımsa, engellilerimize, yaşlılarımıza, diğer bireylere yaptığı hizmetin aynısını tüm dezavantajlı olan bireylere bu hizmeti verdi. O zaman da bakanımız beni uygun gördüğü için o gün de bugüne kadar da sayın belediye başkanımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Ben burada başarısız olursam tüm engeller adına başarısız olmuş olurum"

Türkiye'de yerelde ilk engelli başkan olmanın kolay ve zor yönlerinin olduğunu söyleyen Çelebi, "Benim yüküm ağır. Türkiye'de yerelde ilk kez engelli bir birey daire başkanı olmuş. O zaman o daire başkanı olan birey tüm engelliler adına daire başkanı olduğu için onun başarısız olma şansı yoktur. Mutlaka başarmak zorundadır. Eğer ben burada başarısız olursam tüm engeller adına başarısız olmuş olurum. Tarihin birinde buralarda ayrıldığınız zaman bizim başarılarımız ifade edildiği zaman diğer engelli arkadaşlarımız da bu başarıyla, bu gibi yerlerde yerini alacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle biz bütün ekibimizle birlikte ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Diğer daire başkanlık farkımız olmadığı gibi hizmeti olduğu gibi yürütüyoruz. Kimin hayatını kolaylaştırırsanız o hayatını kolaylaştırdığınız insanlar hakkınıza iyi söylerler. Eğer ben bu masaya onlar adına temsil ediyorsam haklarını doğru verirsem tabii ki iyiliğimden bahsedeceklerdir. Aksi takdirde kimse iyiliğinizden bahsetmez. Bu nedenle bugüne kadar şikayet almadık, şikayetler tabii ki var. Onlar da olabilir ama ben şuna açığım. Yusuf Çelebi olarak öz eleştiri bir kötülük anlamında değildir. Bir talep eksiği görmektir. Eksiği çözmek adına öz eleştiri herkes yapabilir" şeklinde konuştu.

"Biz engelliler olarak tabuları yıka yıka geliyoruz"

Tüm vatandaşlara seslenen Çelebi, "Ben Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Eğer engellilerden, engelli ailelerinden de oy almak istiyorsanız, kenti beraber yönetimini de dikkate almanızı diliyorum. Aranıza belediye meclis üyesi, il meclis üyesi ve hatta ve hatta iddialı olun. Belediye başkanımız Fatma Şahin gibi Engelli ve Yaşlılar Daire Başkanlığı kurmayı da millete taahhüt edin. Çünkü Türkiye'de yüzde 12,29 engeli kitlesi vardır. Ailelerle birlikte sayarsanız yaklaşık 30 ila 40 milyon arasında insana tekabül ediyor. Dünyada ise 8 milyar insanın içerisinde 1 milyar insanın engelli olduğu söyleniyor. Engelliler, öğretmen olabilir mi, hakim olabilir mi, engelli bürokrat olabilir mi tartışmasında olamaz dediler. Cumhurbaşkanımız ve başkan Fatma Şahin'in dokunuşları ses getirdi. Biz engelliler olarak tabuları yıka yıka geliyoruz. Yıka yıka gelmeye devam edeceğiz. Şimdi kimse şunu algılamaz, ben ve onların aldığı eğitimi aynı okulda eğitimi alıyoruz ama aynı makamlarda kendimizi görmüyoruz. Onlar şöyle algılıyorlar, sanki devlet el ayakla yönetiliyor. Son zamanlarda yapılan mücadelede Cumhurbaşkanımızın büyük desteğiyle meclisteki tüm vekillerin oy birliğiyle artık engelliler hakim, savcı olabiliyorlar. İlgili alanlarda söz ve karar sahibi oluyorlar. Neden biliyor musunuz, devletler el ayakla değil akılla yönetiliyor. Kararlar gözle değil, ayakla değil, bedenle değil akılla veriliyor. Çok şükür bu akıl bu fikirde bizde olduğunu bütün engelliler adına söyleyebilirim" diye konuştu. - GAZİANTEP