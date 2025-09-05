Gaziantep'te Depremzedelere Yeni Konutlar İnşa Ediliyor

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen yeni binalar yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'te, yerinde dönüşüm projesinden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutlar yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremin etkilediği kentte, ağır hasar alan binaların hızla yapımına başlanması ve depremzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirdiği projeye, kentte 13 bin 204 başvuru yapıldı. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 bina teslim edildi.

Tekrar inşa edilen binalarda hummalı çalışma sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Temmuz 2023'te başlatılan yerinde dönüşüm projesi, depremden etkilenen bölgelerdeki ev ve iş yerlerini, yerinde dönüştürmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sunduğu Gaziantep'te ağır ve orta hasarlı olduğu için yıkılarak tekrar inşa edilen binalarda hummalı çalışma sürdürülüyor.

Yaklaşık bin ev tamamlandı

Proje kapsamında konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi, ayrıca her bağımsız bölüm için 40 bin TL de proje desteği sağlanırken, proje kapsamında yaklaşık bin ev tamamlandı. İnşa süreci devam eden yapılarda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yerinde dönüşüm projelerinde inşaat çalışmaları sürerken projeye vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Yapımı tamamlanan binalar sahiplerine teslim ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yükselen yeni binaların yapımını sürdüren firmalar, proje sayesinde depremzedelerin evlerinin hızlıca yükseldiğini ve yapımı tamamlanan binaların da sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Değirmiçem Mahallesi'nde inşasına başladıkları binaları yıl sonuna kadar teslim edeceklerini belirten müteahhit Mehmet Karakuş, projeden faydalanan depremzedelerin yaptırdığı konutların yükseldiğini söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi desteği verdiği projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karakuş, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden Gaziantep'te etkilenmişti. Depremlerde ağır hasar alan binalar devlet desteğiyle yıkıldı. Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara destek verildi. Biz de müteahhit firma olarak proje kapsamında yeni binaların inşasını yapıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz Gaziantep'te bulunan tüm depremzedelere hem hibe hem de kredi desteği veriyor" dedi.

"Yıl sonuna kadar inşallah depremzedelere dairelerini teslim edeceğiz"

Yaklaşık 3 ay önce başladıkları binaların yapımında kaba inşaatı tamamladıklarını bildiren Karakuş, "Yıl sonuna kadar inşallah depremzedelere dairelerini teslim edeceğiz. Daire sahipleri de projeden çok memnun kalıyor. Çevremizde hafif hasarlı binalar var. O binaların sahipleri de binalarını yıkıp yeniden yaptırmak için bize teklifte bulunuyorlar" diye konuştu.

Devlet desteğinin önemine değinen Karakuş, binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildiğini, yeni binaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yükseldiğini de sözlerine ekledi.

"Depreme dayanaklı güzel yeni binalar yapılıyor"

Proje kapsamında verilen hibe ve kredi desteği için devlete teşekkür eden depremzede Şiho Gezer ise, "Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin desteğiyle depreme dayanaklı güzel yeni binalar yapılıyor. Projeden çok memnunum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP