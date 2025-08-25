Gaziantep'te Deprem Sonrası 121 Yeni Okul Açıldı

6 Şubat 2023'teki depremlerde birçok okulun kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'te 121 yeni okul inşa edildi, 174 okulda bakım ve onarımdan geçirildi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar Gaziantep'te 121 okul ve 2 bin 825 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) desteğiyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş merkezli deprem sürecinden sonra başlattığı yeni okul ve derslik inşaları ile bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yapımı tamamlanan okul sayısının 121'ye yükseldiği kentte depremlerde orta hasar alan okullar için güçlendirme yapılarak eskisinden daha güçlü hale getirildi.

Kent genelindeki 174 okulda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Okulların çatısından kapılarına, tesisatından dış cephesine ve eğitim materyallerine kadar yenilenen okullar, 8 Eylül'de 705 bini aşkın öğrenciyi yepyeni bir eğitim ortamıyla karşılayacak.

Gaziantep yeni eğitim öğretim yılına güçlü giriyor

Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere depremin ağır tahribata yol açtığı kent genelindeki tüm okullarda 8 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıkların tamamlanmasıyla Gaziantep 2025-2026 eğitim öğretim yılına güçlü bir hazırlık süreciyle giriyor.

Kent genelinde 174 okulda başlatılan yenileme ve modernizasyon çalışmaları, şehrin eğitime verdiği önemin somut göstergesi olurken, Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ve Gaziantep Valiliğinin de eş güdümüyle yürütülen çalışmalar kapsamında bazı okulların dış cepheleri yenilenirken bazı okullarda kalorifer daireleri ve su depoları elden geçirildi.

Okullar daha güvenli, modern ve sağlıklı

Her okulun ihtiyacına uygun şekilde planlanan çalışmalarda ortak hedef ise öğrencilere daha güvenli, modern ve sağlıklı eğitim yuvaları sunmak olduğu belirtildi.

Yapımı tamamlanan ve bu yıl ilk defa kapılarını öğrencilere açacak olan yeni okullar ile bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yapıldığı okulları ziyaret eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, okulların son durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarının altını çizen Kılınç, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri yenilenmiş ve güçlendirilmiş okullarda karşılayacaklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz"

Gaziantep'in her okulunu geleceğin ışığına dönüştürerek yeni nesillere daha donanımlı bir eğitim hayatı sunmaya kararlılıkla devam elettiklerini belirten Kılınç, "Okullarımızın tatile girmesiyle beraber 2025-2026 yılının hazırlıklarına başladık. Bir taraftan onarım ihtiyacı olan 233 okulumuzda 4 bin 800 deriliğimize tekabül eden onarım çalışmasının içerisine girdik. Şu an şehrimizin birçok noktasındaki okullarımız öğrencilerimize yeniden kapılarını açmazdan önce donanım ve onarım olarak bütün ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından karşılandı. Bizde öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılında kendi binalarına en güzel şekilde eğitime başlamaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"121 yeni okul öğrencilerimizin hizmetine sunuldu"

Gaziantep'in 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatan Kılınç, "Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili olan tüm kurumlarımızla Gaziantep'te depremde zarar gören okullarımızın yeniden inşası konusunda çok büyük bir seferberlik içerisine girdiler. Zarar gören okulların misliyle daha fazlasının yapılması konusunda da Gaziantep'e muazzam bir yatırım yapıldı. 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar Gaziantep'imizde 121 okul ve 2 bin 825 dersliğimiz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bununla beraber Gaziantep ilimizde108 okul yatırımımız devam etmektedir. Bu her yıl artarak devam edecek. Öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitime erişimi konusunda devletimizin her konuda desteğini yanımızda hissediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep'e çok nitelikli okullar kazandırdıklarını belirten Kılınç, yeni eğitim öğretim dönemine okul sayısı, fiziki ve teknik yeterlilik bakımından geçen yıla oranla daha güçlü ve donanımlı başlayacaklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP