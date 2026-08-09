Nurdağı'nda 4.5'lik Deprem Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem anı, bir evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saat 03.42'de yerin 7.44 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise bir evdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı