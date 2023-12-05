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Gaziantep'te Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından 1920 ve 1970 yılları arasında Gaziantep'te yaşanan salgın hastalıklar ve bu dönemde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerini konu alan eser okuyucuyla buluşturuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından 1920 ve 1970 yılları arasında Gaziantep'te yaşanan salgın hastalıklar ve bu dönemde gerçekleştirilen sağlık hizmetlerini konu alan "Gaziantep'te Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri" adlı eser okuyucuyla buluşturuldu.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak'ın kaleminden çıkan bu çalışma, kentin tıp alanında yapılan çalışmaların yanında dönemin toplumsal yapısı hakkında önemli bilgiler içeriyor. Dergi ve gazete haberleri üzerinden ele alınan ve kent tarihi açısından okuyuculara önemli bir kaynak niteliği oluşturan bu çalışma, Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1970'lere kadar Gaziantep'te halk sağlığını etkileyen önemli olayları, salgın hastalıkları ve bu zorluklarla mücadeledeki çabalarına eğiliyor. Kitap, dönemin sağlık politikalarını, şehirdeki sağlık kurumlarının gelişimini ve halk sağlığına yönelik yapılan yenilikleri kapsamlı bir şekilde sunuyor.

Eser, tüm kitapçılarda, magazagaziantep.com ve gaziantebiz.com web sitelerinin yanı sıra Gazikültür'ün müze mağazalarında ilgililerini bekliyor.

Eser, tıbbi tarihin yanı sıra kentin sosyal tarihine de ışık tutuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver kitapla ilgili şunları söyledi: "Bu eser, Gaziantep'in tıbbi ve sosyal tarihine dair önemli bilgiler içeriyor. Ayrıca, geçmişte yaşanan salgın hastalıkların ve sağlık hizmetlerinin günümüz sağlık politikalarına nasıl ışık tuttuğuna dair değerli analizler sunuyor. Dr. Samet Bayrak, kitabında, zorlu dönemlerde sağlık hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü, salgınlarla mücadeledeki stratejileri ve bu süreçteki toplumsal değişimleri basından belgeler ve anekdotlarla destekleyerek anlatıyor."

Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise, "Gaziantep'te Cumhuriyet Dönemi Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri, hem tarih meraklılarına hem de sağlık hizmetleri üzerine çalışanlara hitap eden, içeriği ile dikkat çeken bir eser. Gaziantep'in ve Türkiye'nin sağlık tarihi üzerine yapılmış bu çalışma, şehrin geçmişten günümüze sağlık alanında kat ettiği yolculuğu gözler önüne seriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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