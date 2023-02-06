Gaziantep'te 6.5 büyüklüğünde deprem
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Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gaziantep İslahiye'de 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Gaziantep İslahiye'de 6.5 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.4, saat 04.26'da Gaziantep Nurdağı'nda 6.4 şiddetinde depremin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 04: 36'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre 6.5 büyüklüğündeki deprem saat 04.36'da 9.7 kilometre derinlikte meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel