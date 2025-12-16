Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 210 öğrenciye yönelik siber güvenlik eğitimi düzenlendi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde eğitim gören toplam 210 öğrenciye yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimde, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilerek siber zorbalık, siber farkındalık, yatırım dolandırıcılığı, dijital bağımlılık, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi ve bilgilendirme broşürü verildi. - GAZİANTEP