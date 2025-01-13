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Gaziantep'te 185 Öğrenciye Okul Güvenliği Eğitimi Verildi

Gaziantep'te 185 Öğrenciye Okul Güvenliği Eğitimi Verildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Karkamış ve Nizip ilçelerinde bulunan ilkokullarda 185 öğrenciye okul güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde suçtan korunma, akran zorbalığı ve trafik kuralları gibi konular ele alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince ilkokullardaki 185 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karkamış ve Nizip ilçelerinde bulunan ilkokullardaki 185 öğrenciye okul güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında çocukları suçtan koruma, akran zorbalığı, çevre bilincinin oluşturulması, doğa ve hayvan sevgisi, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçiş ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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