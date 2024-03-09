Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Hastane yönetimi tarafından hastanede görev yapan kadın doktorlar ve sağlık çalışanlarının yanı sıra hasta ve hasta yakını kadınlara da çiçek takdim edildi.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, Hastane Hemşire Hizmetleri Koordinatörü Ayşe Koç ve Kalite Direktörü Fulya Vural, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına tek tek bütün birimleri gezerek kadın doktor ve sağlık çalışanlarının bu özel gününü kutladı.

Hastanede tedavi amaçlı yatan kadın hastalar da ayrıca odalarında ziyaret edilerek, geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Ağdağ, kadınların hayatın her alanında en büyük değeri ve saygıyı hak ettiklerini belirterek, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, kadınlarına verdiği değer ile ölçülür. Çünkü kadına verilen değer, geleceğe yapılan en ciddi yatırımdır. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Hastane yönetiminin bu davranışı, doktor ve hastane personelini mutlu ederken, hasta ve hasta yakınlarının da takdirini topladı. Hastanenin idari kadrosu ile birlikte tüm hasta odalarını ziyaret eden hastane yönetimi hastaların sağlık durumunu da sorarak, onlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP