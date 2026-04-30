Gaziantep merkezli Varil Çorba Türkiye'ye açılıyor

Gaziantep'te 10 yıl önce açılan ve hızla büyüyerek yeme-içme sektöründe adından söz ettiren Varil Çorba, Türkiye'ye açılma vizyonu çerçevesinde ilk şubesini Mardin'de açıyor.

Gaziantep'te 10 yıldır faaliyet göstermeye başlayan hızla büyüyerek yeme-içme sektöründe adından söz ettiren Varil Çorba, Türkiye'ye açılıyor. Yıllardır süregelen tecrübesini Gaziantep sınırlarının dışına taşıyan marka, ulusal büyüme yolculuğundaki ilk adımını tarihi ve kültürel dokusuyla turizmin önemli şehirlerinden biri olan Mardin'de atıyor.

"Varil Potamya" Mardin'de hizmete açılıyor

Mezopotamya'nın eşsiz manzarasında konumlanan yeni şube, Gaziantep'ten Mardin'e uzanan zengin mutfak kültürünü menüsüne taşıyarak, bölge illerinin seçkin lezzetlerini geniş ürün yelpazesiyle "Varil Potamya" markası altında sunmaya hazırlanıyor. Şirket, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Mardin halkını da ağırlamak için gün sayıyor.

Gaziantep'teki şubeleriyle dikkat çekiyor

Gaziantep'in birçok bölgesinde "istasyon kültürü" ile şubeleşen, son olarak da Fıstıklık semtinde hayata geçirdiği "Varil Anadolu" konseptiyle Anadolu mutfağını müdavimleriyle buluşturan Varil Çorba, artık yalnızca bir çorba markası olmanın ötesine geçerek zengin içerik ve geniş menüsüyle misafirlerine farklı lezzetler sunuyor. Varil Çorba BBQ konseptiyle, havaalanı yolu üzerinde "Kendin Pişir Kendin Ye" ile barbekü hizmeti sunarak alışılmış mangal başı keyfini de yaşatıyor. Marka, özellikle çocukların da sıkça tercih ettiği hamburger kültürünü de artık "Varil Burger" olarak misafirlerine sunmaya başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

