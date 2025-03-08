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Gaziantep Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart Kutlaması

Gaziantep Jandarma Komutanlığı'ndan 8 Mart Kutlaması
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınları ziyaret ederek kutlama etkinlikleri düzenledi ve kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışan kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında çeşitli programlar yaptı. Ekipler, günün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarında görev alan emekçi kadınlarla bir araya gelerek kadınlar gününü kutlayıp çiçek takdim etti.

Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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