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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı

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Prof. Dr. Dağlı, Anteplilerin düşmana karşı gösterdiği kahramanlık destanını vurgulayarak, Gaziantep'in kurtuluşunun tüm ülkeye ilham kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 102'nci yılını kutladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, "Hiçbir yerden destek almadan her türlü yokluk ve yoksunluğa rağmen düşmana göğsünü siper eden Antepliler büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

Şanlı Türk tarihi boyunca nice zaferler kazanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: "Annesinin iffetini korumak için henüz 14 yaşında şehit edilen Mehmet Kamil, 'Benim cesedimi çiğnemeden Antep'e geçemezsiniz' diyen Şahin Bey, Karayılan, Kilisli Arslan Bey, Yüzbaşı Kılıç Ali ve nice gizli kahramanlar düşmana karşı tek vücut olarak mücadele vermiştir. Antepliler, 6 bin 317 evladını şehit vermiş, 7 bine yakın insanı da gazi olmuş ve nihayet 25 Aralık 1921'de düşmanları geldikleri gibi geri göndermeyi başarmışlardır. Antep'in kurtuluşu sadece şehre değil, tüm ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir' demiş ve Gazi kentin kahramanlığını herkese örnek olarak göstermiştir. Atalarımızın izinde aynı inanç ve dayanışma ruhuyla topraklarımıza sahip çıkmak ve genç nesillere bağımsızlık mücadelemizi en doğru şekilde aktarmak boynumuzun borcudur."

Prof. Dr. Dağlı, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazi Şehrimizin Kurtuluşunun 102'nci yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutluyorum" diyerek mesajını tamamladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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