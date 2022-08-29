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Gaziantep'te gürültü denetimleri devam ediyor

Yerel Haberler

Gaziantep'te gürültü denetimleri devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşların yaşam kalitesini düşüren işletme, eğlence merkezi gibi mekanlara yönelik 2022 yılında yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 327 işletmeye yasal işlem uyguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işletmelerin neden olduğu mekanik gürültüler ve inşaat şantiyelerinde gürültü oluşturan çalışmalara yönelik müsaade edilen ses ve zaman sınırlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri şikayetler üzerine inşaatlarda şikayetler üzerine yaptıkları denetimlerde 66 inşaat firmasına gürültü konusunda belirtilen kurallara uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem uygulayarak, faaliyetlerini durdurdu. Denetimlerde kurallara uymayan işletme ve inşaat firmalarına toplam 343 bin 316 Türk Lirası para cezası verildi.

İlçe belediyelerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek amacıyla başvuru yapan 13 oto yıkama işletmesinde de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ses ve desibel ölçümleri yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, daire başkanlığının yaptığı rutin işlerin en önemlilerinden birinin çevresel gürültünün değerlendirilmesinin olduğunu vurguladı.

Denetimlerde odak noktalarının iş yerleri, klima motorları gibi mekanik sesler, sahada gelişi güzel korna çalarak gezenler, inşaatlar, eğlence mekanları olduğunu dile getiren Yalım, denetimler hakkında bilgiler paylaşarak, "Bu gürültüler insan sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde olduğunda huzur bozabilecek, sağlık sorunu oluşturabilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu konuda ekiplerimiz, rutin ve şikayete bağlı denetimlerine devam ediyor. Bu denetimlerde gürültüye sebep olan işletmeleri öncelikle uyarıyoruz, gerekli ses izolasyonu ve sistemlerini kurmaları için süreler veriyoruz. Bu süre sonunda ölçüm yapılıp yine yüksek değerlere ulaştığında ise cezai işlem uyguluyoruz. " dedi.

Gaziantep'te gürültü denetimleri devam ediyor

Yalım, Gazi şehrin büyüyerek artık bir metropol haline geldiğini ve metropollerin en büyük sorunlarından birisinin de gürültü olduğunu belirterek, "Gerek araçlarda gerek eğlence mekanlarında gerekse işletmelerde bilinçli davranılarak, vatandaşları sesin rahatsız etmeyecek şekilde tedbirlerin alınması, izolasyonları düşünmeleri önemli. Kentin sağlığını, huzurunu, sükununu sürdürmek ve korumak bizim görevimiz. İşletmelerde yüksek sesle işlerinin olması durumunda gerekli izinlerin alınması gerekiyor.'' dedi.

Gaziantep'te gürültü denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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