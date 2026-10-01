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Gaziantep Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştu.

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Gaziantep Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştu.
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Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gaziantep'in Araban ilçesine sağanak etkili oldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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