Gaziantep Araban'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, su birikintileri oluştu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Gaziantep'in Araban ilçesine sağanak etkili oldu.
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı