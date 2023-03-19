Gazeteciler Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Anadolu Yayıncılar Derneği ve gazeteciler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve koordinatör vali Şırnak Valisi Osman Bilgin ile bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara'dan gelen Anadolu Yayıncılar Derneği ve gazeteciler, depremin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin ile konteyner ve çadır kentleri ziyaret ederek, depremzedelerin taleplerini dinlediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, çok zor ve önemli bir dönemden geçildiğini ve asrın felaketini yaşandığını belirterek, "Yüzyılın dayanışması ile Nurdağı için hemen şimdi, İslahiye için hemen şimdi, Gaziantep için hemen şimdi ve Türkiye için hemen şimdi diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyük bir milletiz, büyük felaketlerden sonra olağanüstü iş çıkartıyoruz, bütün dünyaya örnek iş çıkarıyoruz" dedi.

"Şırnak Valimiz bütün ekibiyle birlikte ilk günden beridir bizimle"

Depremin oluşturduğu yıkım ve hasardan bahseden Fatma Şahin, bütün dağların parçalandığını ve birleştiğini, kayaların yolları kapattığını ifade etti. Başkan Şahin, depremden sonra yolların kapandığını ve Nurdağı ilçesine ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Normalde 20-25 dakikada ulaşacağınız Nurdağı'na kayaları kaldırmadan vali beyle kayaların arasından gitmeye çalıştık. Çok olağanüstü bir durumda ancak güçlü bir ekiple bunun altından kalkabilirsiniz. Burada da Şırnak Valimiz bütün ekibiyle birlikte ilk günden beridir bizimle. Allah kendisinden, ailesinden razı olsun" diye konuştu.

"İlk günde tüm vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşıladık"

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin ise, deprem ve sonrasında her günün 20 saatini ayakta çalışarak 7 bin kamu personeli ile süreci yönettiklerini ifade etti. Vali Bilgin, "İlk beşinci günde elektriği olmayan yerleşim birimimiz kalmadı. Çadırlarla ilgili de ilk günde tüm vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşıladık. Alanda yoksanız aslında çalışmıyorsunuz demektir, alanda olmanız gerekiyor. Şu an için 4 bin 526 personel görevli. Yıkılan bina sayısı bin 743, müdahale ettiğimiz bina 343. Özellikle 343 enkazda 1-9 gün arasında çalışmalar söz konusu" dedi.

Bölgede 4 bin 918 personel hizmet veriyor

Öte yandan, İslahiye ve Nurdağı'na Afet Sonrası İyileştirme Daire Başkanlığı kuruldu. 14 Mart itibarıyla Gaziantep Merkez, İslahiye, Nurdağı ve kırsalda 4 bin 918 personel sahada hizmet veriyor. Gaziantep genelinde 17 Şubat itibarıyla arama kurtarma çalışmaları 68 noktada 418 personel, 72 araçla tamamlanarak, çalışmalarda 191 vatandaş enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 918 personel ve bin 180 araçla hizmet sağlıyor. Ayrıca deprem bölgesinde çocuklar için kültür, sanat, eğitim ve spor hizmetleri çerçevesinde ilçelerde çocuk kütüphaneleri, bilim çadırları, kreşler yer alıyor. Bölgede sağlık, engelli ve yaşlı hizmetleri çerçevesinde ise 22 uzmanla 28 bin 5 kişiye psikososyal destek sağlandı. Afet bölgesindeki 71 bin 516 noktaya ilaçlama ve dezenfekte hizmeti verildi. - GAZİANTEP