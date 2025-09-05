Gazeteci Fatma Yazıcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Fatma Yazıcı için Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) önünde tören düzenlendi. meslektaşları Yazıcı'yı son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurladı.

Gazeteci Fatma Yazıcı, grip ve halsizlik şikayetleriyle başvurduğu Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kendisine konan teşhis sonrası tedavi altına alındı. Dün gece saatlerinde durumu ağırlaşan Yazıcı tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. Yazıcı'nın ani vefatı, basın camiasında derin üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden yazıcı için AGC önünde tören düzenlendi. Meslektaşlarının ve sevenlerinin katıldığı törende, Yazıcı için dualar edildi ve helallik alındı. Törende konuşan AGC Başkanı Naci Eriş hayatını kaybeden Yazıcı'nın hayat enerjisinin çok yüksek olduğunu ve çoğu kişiye bu enerjisi ile örnek olduğunu belirterek ani ölümünün basın camiasını derin bir üzüntüye boğduğunu ifade etti. Aydın'da görev yapan tüm gazeteciler adına Yazıcı'nın ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Eriş'in konuşmasının ardından dualar okundu.

Siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda Aydınlı gazeteci ile aile yakınlarının katıldığı törende son olarak Yazıcı'nın naaşı alınan helallik sonrası defnedilmek üzere Denizli'nin Çivril ilçesine götürüldü. - AYDIN