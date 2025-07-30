Gazeteci Cem Küçük'ün Babası Erdal Küçük Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zonguldak'ta fındık bahçesinde ölü bulunan gazeteci Cem Küçük'ün babası 74 yaşındaki Erdal Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Kozlu ilçesine bağlı Güvercin Caddesi'nde yaşanan olayda 74 yaşındaki Erdal Küçük, yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan arama çalışmalarında fındık bahçesinde ölü bulunmuştu.

Kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesu'nde otopsi işlemleri tamamlanan Erdal Küçük'ün cenazesi, yakınları tarafından alınarak helallik alınmak üzere Taşbaca Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

TGRT Haber Spikeri ve gazeteci Cem Küçük ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Babası Erdal Küçük'ü son yolculuğuna uğurlayan Cem Küçük'ü Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, siyasi parti temsilcileri ile protokol üyeleri yalnız bırakmadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olan 4 çocuk babası Erdal Küçük için Taşbaca Askertepe Camisinde kılınan öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Erdal Küçük'ün yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazı, yapılan duaların ardından Erdal Küçük'ün cenazesi defnedilmek üzere Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyüne götürülmek üzere yola çıktı. - ZONGULDAK